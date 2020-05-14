"Bugün büyük zorluk çeken ülke var" diyerek açıkladı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, bakanlar kurulunun akabinde düzenlediği basın toplantısında ailelere ve işletmelere yardımcı olması maksadıyla 55 milyar euroluk yeni teşvik paketini onayladıklarını söyledi.





Conte, ülkeyi "yeniden başlatacak kararname" olarak nitelediği yeni paket için, "Bugün büyük zorluk çeken bir ülke var. Bu paket, yeniden başlatma aşamasının ön şartlarını ekonomik ve sosyal boyutta somutlaştırmak için var. Hızlı bir başlangıç için işletmeleri yeniden başlatmak ve desteklemek için önlemler sunuyoruz." dedi.





5 AY BOYUNCA İŞTEN ÇIKARMAK YASAK!





55 milyar euroluk paketin 25,6 milyar eurosu işçilere, 15-16 milyar eurosu şirket ve işletmelere tahsis edildi. 3,25 milyar euro sağlık sektörüne, 2 milyar euro turizme, 1,4 milyar euro da üniversite ve bilimsel araştırmalara ayrıldı.





Başbakan kararnameyle işten çıkarmaların 5 ay boyunca yasaklandığını, farklı vergi ödemelerinde ertelemelere gidileceğini, tüm işletmelere 4 milyar euroluk vergi indirimi sağlandığını belirtti.





222 bin 104 kişiye Koronavirüs teşhisi konulan İtalya'da şu ana kadar 31 bin 106 kişi hayatını kaybetti.





Conte, sosyal güvenlik sistemine kayıtlı serbest çalışan profesyoneller için de 600 euroluk destek ödemelerinin yapılacağını, ilerleyen dönemde tutarın 1.000 euroya kadar çıkabileceğini kaydetti.





Conte, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında herhangi bir turizm koridoru oluşturacak ikili anlaşmalara izin vermeyeceklerini AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e de belirttiğini aktardı.





TARIM BAKANI GÖZYAŞLARINA HÂKİM OLAMADI





Basın toplantısı esnasında kendi alanıyla ilgili konuşan Tarım Bakanı Teresa Bellanova, tarım sektöründe çalışan düzenli izni olmayan göçmenlerden bahsederken gözyaşlarına hâkim olamadı.





Bellanova, "Bugünden itibaren görünmez olanlar, daha görünür olacak. Sömürülenlerin de çalışma izini olacak." dedi.