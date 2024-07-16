55 Özel Harekatçının hayatını kaybettiği Özel Harekat dosyasından flaş bilgiler!





Uzun süredir yaptığı çalışmaları Youtube kanalından paylaşan Adıgüzel “Bundan tam 8 yıl önce Gölbaşı Özel Harekat ve Havacılık Dairesinde gerçekleşen bombalı eylemler hepimizin yüreğini kanattı. Toplamda 55 polisimizi şehit verdik. Olay mahkeme tarafından çözülmüş gibi görünse de aslında karar soru işaretlerini artırmaktan öteye geçmedi” ifadelerini kullandı.















Aylarca kamera kayıtları, uzman raporları ve mahkeme tutanaklarını inceleyen Selçuk Adıgüzel, araştırma dosyasını paylaştı ve çalışmasında şu sorulara cevap aradı;





- Gölbaşını bombaladığı iddia edilen pilotlar kim, olay sırasında uçtular mı ve bu eylemi gerçekleştirdiler mi?





- Uçakların teknik incelemeleri belirtilen saatlerde uçup uçmadıklarına veya bomba atıp atmadıklarına dair ne söylüyor?





- Bombalama zamanı ile ilgili şüpheler neler ve gizlenen üçüncü bir bombalama mı var? Varsa faili kim olabilir?





- Hedefi vurmak için lazerle işaretleme desteği veren uçaklar var mı? Teknik raporlar ve sanıklar ne söylüyor?





- En büyük delil olarak gösterilen ses kayıtları gerçek mi? Ses kayıtlarıyla oynandığına dair somut örnekler neler?





- Bombalama eylemini Akıncı pilotları gerçekleştirmediyse kim gerçekleştirmiş olabilir?





- Radar kayıtlarının tespit ettiği meçhul uçaklar bize ne söylüyor?





- Eskişehir Hava Üssü bazı radar kayıtlarını sildiğini itiraf etti? Radar kayıtları neden silindi? Ne Amaçlanıyordu?

15 Temmuz gerçeklerini araştırma platformu koordinatörü Selçuk Adıgüzel 8 yıl önce Gölbaşı Özel Harekat ve Havacılık Dairesinin bombalanmasındaki çok önemli soru işaretlerini masaya yatırdı.