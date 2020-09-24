55 yıl sonra ilk defa anlattı: 'Saadetli Yıllarım'

Türkiye dışında açılan okulların öncü isimlerinden Saadettin Başer Çocukluğundan itibaren, gençliği, öğrenim hayatı, farklı İslami gruplarda geçen hizmetleri, ve Fethullah Gülen Hocaefendi ile tanışması, ilk yurtdışı Türk Okulları fikrinin uygulanmasını bu belgeselde anlattı.





Her bölümü yaklaşık 20 dakika sureli 25 bölümlük belgesel You Tube'ta yayın yapan Raindros TV'de yayınlanmaya başladı

Belgeselin İlk bölümünde fakirlik içinde geçen çocukluğu, 13 yaşında memleketi Akseki’den ayrılıp İstanbul’a gurbete çıkması, ve ilk İzmir yılları anlattı







