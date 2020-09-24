Samanyolu Haber /Gündem / 55 yıl sonra ilk defa anlattı: 'Saadetli Yıllarım' /24 Eylül 2020 14:55

55 yıl sonra ilk defa anlattı: 'Saadetli Yıllarım'

Hizmet Hareketi'nin öncü isimlerinden olan ve ilk yurtdışı eğitim hizmetlerinde tarihi bir rol üstlenen Saadettin Başer ilk defa bu belgeselde hatıralarını kronolojik olarak anlattı.

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Türkiye dışında açılan okulların öncü isimlerinden Saadettin Başer Çocukluğundan itibaren, gençliği, öğrenim hayatı, farklı  İslami gruplarda geçen hizmetleri, ve Fethullah Gülen Hocaefendi ile tanışması, ilk yurtdışı Türk Okulları fikrinin uygulanmasını bu belgeselde anlattı. 

Her bölümü yaklaşık 20 dakika sureli 25 bölümlük belgesel  You Tube'ta yayın yapan Raindros TV'de yayınlanmaya başladı 
Belgeselin İlk bölümünde fakirlik içinde geçen çocukluğu, 13 yaşında memleketi Akseki’den ayrılıp İstanbul’a gurbete çıkması, ve ilk İzmir yılları anlattı


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