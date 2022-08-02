Samanyolu Haber /Dünya / 550 milyon dolarlık ek askeri paket /02 Ağustos 2022 15:55

550 milyon dolarlık ek askeri paket

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sürerken, ABD cephesinden Kiev yönetimine yeni bir askeri yardım paketi açıklaması geldiği ifade edildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya 550 milyon dolarlık ek askeri yardım yapılacağını duyurdu. ABD'nin Ukrayna’ya askeri yardımı Rusya'nın saldırısının başladığından bu yanda yaklaşık 8,7 milyar dolara ulaşacağı belirtiliyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin Ukrayna’ya 550 milyon dolarlık askeri yardım sağlayacağı belirtilerek, paketin yüksek hareketli topçu roket sistemleri (HIMARS) ve 155 mm topçu sistemleri için daha fazla mühimmat içerdiği kaydedildi. Son para desteği ile ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardımının yaklaşık 8,7 milyar dolara ulaşacağı belirtildi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, ABD Başkanı Joe Biden ve Savunma Bakanı Austin’e teşekkür ederek, "ABD'den gelen yeni askeri yardım paketi, NATO'nun doğu kanadının güvenliğine ve AB'de demokrasiye desteğe yönelik bir başka yatırımdır" ifadelerini kullandı.
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