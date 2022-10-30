Samanyolu Haber /Gündem / "550 TL'ye çocuk giysisi olur mu?" /30 Ekim 2022 18:09

"550 TL'ye çocuk giysisi olur mu?"

Yaşanan ekonomik kriz ortamında zam haberleri gelmeye devam ederken, esnafın ise tepkisini "550 TL'ye çocuk giysisi olur mu?" diye sorarak gösterdiği ifade edildi.

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Yüksek enflasyon ve artan döviz kurlarıyla birlikte yaşanan ekonomik kriz ortamında zam haberleri gelmeye devam ederken, esnafın ise tepkisini "550 TL'ye çocuk giysisi olur mu?" diye sorarak gösterdiği ifade edildi.

Evrensel'de yer alan habere göre girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle bazı ürün fiyatları geçen yıla göre en az 3 kat artarken, müşteri sayısı azaldı. Esnafın yaşadığı ekonomik kriz daha da derinleşti. Niğde Merkez esnaf ziyaretlerinden sonra Bor’da İstasyon Caddesi’nde esnaf ziyareti yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e sorunlarını anlattı.

Bir hazır konfeksiyon mağazasını ziyaret eden Gürer, işletme sahibi Ali Çiftçi’den yaşadığı sorunları dinledi. İlçede uzun yıllardır esnaflık yaptığını söyleyen işletme sahibi, fiyatların yaklaşık 3 kat artması nedeniyle müşteri sayısında da 3’te 2 oranında azalma olduğunu söyledi. Geçen yıl 75 liraya sattıkları bir çocuk giysisinin bu yıl 200 liraya, 250 liraya sattıkları ürünün ise 550 liraya çıktığını anlatan esnaf, bu nedenle müşteri sayısının sürekli azaldığını belirtti.

550 LİRAYA ÇOCUK GİYSİSİ OLUR MU?

Özellikle çocuk giysilerindeki fiyat artışlarının ürünlerin satılamamasına neden olduğuna değinen esnaf, “Bir çocuk giysisi 550 lira, çocuk çabuk büyüdüğü için vatandaş 3 ay sonra çocuğunun kullanamayacağı bir şeyi 550 liraya almak istemiyor” dedi.

MAĞAZANIN IŞIKLARINI AÇMIYORUZ

Dükkanın aydınlatmasından bile tasarruf yapmaya çalıştıklarını belirten Esnaf Ali Çiftçi müşteri yokken mağazamın ışıklarını yakmadıklarını, aksi halde en az 3 bin ila 5 bin lira arasında elektrik faturası geldiğini ifade ederek, “Kazancımızdan vazgeçtik sermayeyi korumaya çalışıyoruz” dedi.
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