57 yaşındaki tutuklunun şartlı tahliyesi uygulanmadı! Bir de Kovid-19’a yakalandı

Gaziantep H Tipi Cezaevi’nde koronavirüse yakalandığı için tek kişilik hücreye atılan Namık Bingöl’ün solunum sıkıntısı çektiğini belirten HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulundu.







Namık Bingöl’ün kızı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda tansiyon ve şeker hastası olan babasının şartlı tahliye hakkını elde etmesine rağmen halen cezaevinde tutulduğunu söyledi.





57 yaşında olan babası Namık Bingöl’ün 3 yıl 9 aydır Gaziantep H Tipi Cezaevi’nde bulunduğunu belirten kızı, babasının 10 Eylül perşembe günü Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve cezaevi şartlarında sağlıklı bir tedavinin mümkün olamayacağını söyledi. Babası Namık Bingöl’ün 11 Eylül 2020 itibariyle şartlı tahliye hakkına kavuştuğunu ancak halen cezaevinde tutulduğuna dikkat çekti.

