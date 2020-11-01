Samanyolu Haber /Gündem / "Depremle ilgili 58 araştırma önergesi iktidarın oylarıyla reddedildi" /01 Kasım 2020 23:25

"Depremle ilgili 58 araştırma önergesi iktidarın oylarıyla reddedildi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 2003 yılında bu yana depremle ilgili verilen 58 araştırma önergesinin iktidarın oylarıyla reddedildiği belirtti.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "2003 yılından bu yana deprem ile ilgili 58 araştırma önergesi iktidarın oylarıyla reddedildi" dedi.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin 2. gününde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, CHP Enerji ve Altyapıdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın yazılı açıklama yaptı.  Akın, İçişleri Bakanlığı’nın “fay yasasıyla” bir takım çalışmaları kamuoyu ile paylaşmasına rağmen TBMM’ye yasal bir düzenleme göndermediğini söyledi.

Akın iktidarın fay yasası sözünü verdiğini anımsatarak, “Türkiye'de her afet sonrası bir Fay Yasası çıkması zaruretini değerlendiren ve hatta bu konuda bir çalışma ekibi oluşturduğunu açıklayan iktidarın çalışması nerede? Meclis’e ne zaman gelecek? Türkiye’nin bir dakika daha kaybedecek zamanı yok” dedi.

Ahmet Akın iktidarın rant kaygısı gütmeyen politikalar üretilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Yaşanan her deprem sonrası ‘mış gibi’ yapılıyor. Meclis’i deprem gibi siyaset üstü bir konuda çalıştırmak istiyoruz. Ancak iktidar bunu engelliyor. 2003 yılından bu yana deprem ile ilgili 58 araştırma önergesi iktidarın oylarıyla reddedilmiş. Bir kısmı da Meclis Başkanlığı tarafından işleme dahi alınmamış. İktidarın çözüm üretemediğini yaşadığımız acı tecrübelerle görüyoruz. Somut adımlar atılması gerekiyor."
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