Samanyolu Haber /Gündem / 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Çiğdem Mater'e özgürlük" mesajı /02 Ekim 2022 01:57

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Çiğdem Mater'e özgürlük" mesajı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde konuşma yapan jüri üyesi ve senarist-yapımcı Aslı Özge, "Çekmediğiniz bir film yüzünden hapse girdiğiniz bu günlerin bir an evvel geçmesine, sinemacı dostumuz Çiğdem Mater’in bir an evvel özgürlüğüne kavuşmasını ve başrolünde iki kadın karakter olan, aşkı ve kaybı anlatan bu filmi yapabilmeyi umut ediyorum. Hatırlatmaktan vazgeçmiyoruz. Aşk aşktır. Gezi onurumuzdur. Teşekkürler.” ifadelerini kullandı.

"Çiğdem Mater'e özgürlük" mesajı



Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ilk günündeki törende,1974'te "Bedrana" filmiyle "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" nü kazanan Perihan Savaş ile 1999'da "Gemide" ve 2006'da "Takva" filmleriyle "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan Erkan Can'a, "Onur Ödülü", Zerrin Tekindor'a da "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" verildi.

Ulusal Belgesel Film Yarışması Jürilerinden Yönetmen Elif Ergezen, Gezi tutuklusu Çiğdem Mater'e selam gönderdi. Ergezen, "Çekilmemiş belgeseli gerekçe gösterilerek tutsak edilen arkadaşımız Çiğdem Mater'e ve siyasi tutsaklara selam gönderiyoruz" dedi. Yönetmen Yeşim Ustaoğlu da "Çiğdem Mater'e özgürlük" ifadelerini kullandı.

Festivalde konuşma yapan ve jüri üyesi olan senarist-yapımcı Aslı Özge ise, "Çekmediğiniz bir film yüzünden hapse girdiğiniz bu günlerin bir an evvel geçmesine, sinemacı dostumuz Çiğdem Mater’in bir an evvel özgürlüğüne kavuşmasını ve başrolünde iki kadın karakter olan, aşkı ve kaybı anlatan bu filmi yapabilmeyi umut ediyorum. Hatırlatmaktan vazgeçmiyoruz. Aşk aşktır. Gezi onurumuzdur. Teşekkürler.” ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 59'uncusu düzenlenen festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 10 film "Altın Portakal"ı kazanmak için yarışacak. Festival, 8 Ekim'de ödül ve kapanış töreni ile sona erecek.
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"Çiğdem Mater'e özgürlük" mesajı

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