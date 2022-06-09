Samanyolu Haber /Spor / 59 gol atan kulüp ömür boyu men edildi /09 Haziran 2022 11:41

59 gol atan kulüp ömür boyu men edildi

Güney Afrika, futbol dünyasında eşi benzeri görülmemiş bir olaya sahne oldu. Bir üst lige yükselme mücadelesi veren Matiyasi FC, Nsami Mighty Birds'ü 59-1 mağlup ederken tam 41 gol rakip oyuncuların kendi kalesini bulmasıyla geldi.

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Matiyasi FC'nin ABC Motsepe Ligi'ne (Güney Afrika'nın ikinci ligi) yükselmesi için bir mucizeye ihtiyacı vardı. Üçüncü sırada yer alan ve 18 farklı galibiyete ihtiyacı olan Matiyasi, Nsami Mighty Birds ile oynadığı maç kontrolden çıktı. Güney Afrika ekibi, rakibini 59-1 mağlup ederken ancak gollerin 41'i rakip futbolculardan kendi kalesine geldi.

Beklendiği şekilde, ülkenin futbol gözlemcileri maçı soruşturdu ve mücadelede şike olduğu sonucuna vardı. Sonuç, her iki kulüp için ömür boyu men oldu.

Bununla birlikte bir başka ilginç hikaye, elemelerin diğer maçında da şikenin gerçekleşmesi oldu.

Matiyasi FC ile aynı puana sahip ancak averaj farkı daha fazla olan Shivulani Dangerous Tigers, Kototo Happy Boys ile oynadığı maçı 33-1'lik skorla kazandı. Rakip kendi kalesine 7 gol attı, ve iki kulüp de ömür boyu men cezası aldı.
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