59 gol atan kulüp ömür boyu men edildi

Matiyasi FC'nin ABC Motsepe Ligi'ne (Güney Afrika'nın ikinci ligi) yükselmesi için bir mucizeye ihtiyacı vardı. Üçüncü sırada yer alan ve 18 farklı galibiyete ihtiyacı olan Matiyasi, Nsami Mighty Birds ile oynadığı maç kontrolden çıktı. Güney Afrika ekibi, rakibini 59-1 mağlup ederken ancak gollerin 41'i rakip futbolculardan kendi kalesine geldi.





Beklendiği şekilde, ülkenin futbol gözlemcileri maçı soruşturdu ve mücadelede şike olduğu sonucuna vardı. Sonuç, her iki kulüp için ömür boyu men oldu.



