Samanyolu Haber /Gündem / 5'li çete tepkisi: Reis de onların ortağı /02 Şubat 2022 16:00

5'li çete tepkisi: Reis de onların ortağı

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "5'li çete"nin aldığı dev kamu ihalelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etti. Ağbaba, "5'li çete var bir de onların reisi var; reis de onların ortağı" dedi.

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, KRT TV'de yayınlanan "Uyanma Vakti" adlı programa konuk oldu.

Ağbaba, AKP döneminde dev kamu ihaleleri alan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "5'li çete" olarak nitelendirdiği Cengiz Holding, Limak Holding, Kalyon Holding, Kolin Holding ve Makyol Holding'e değindi.

"5'li çete"nin aldığı dev kamu ihalelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret eden Ağbaba, "5'li çete var bir de onların reisi var; reis de onların ortağı" dedi. 

Ağbaba şunları söyledi:

"5 tane müteahhit, ismini ezbere biliyoruz. Bütün dünyada kamudan en çok ihale alan 10 müteahhiti açıklamışlar 5'i Türk. Bunlar bilimde yok, icatta yok. Nerede var? Müteahhitlikte, nerede var hırsızlıkta, tesadüf olabilir mi, zaman zaman genel başkanım '5'li çete' diyor. Efendim 5'li çete demeyin. 5'li çete var, bir de onların reisi var. Reis olmadan bu 5'li çete bu kadar büyüyebilir mi? Reis olmadan bunkar bu kadar ihale alabilir mi? Reis de onların ortağı. Para gelmezse bunlar babalarını tanımazlar. Alınan tüm ihalelere bakın. Senin 5'li çetenin yaptığı anlaşmaların tamamı dolar kuru üzerinden. Bunları neden dolara çevirmiyorsun?" 
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