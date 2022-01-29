Samanyolu Haber /Ekonomi / '5'li çete'den art arda çekilme haberleri: "Biz bu ihalede yokuz" /29 Ocak 2022 14:01

'5'li çete'den art arda çekilme haberleri: "Biz bu ihalede yokuz"

Kamu ihalelerini en çok alan ve muhalefetin '5'li çete' diye nitelediği şirketlerin, yeni projelerden ellerini çekmeye devam ettiği belirtiliyor.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV ekranlarında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, kamu ihalelerini en çok alan 5 büyük inşaat firmasından biri olan ancak adı açıklanmayan şirketin kendisiyle görüşme talebine ilişkin konuştu.


Sözkonusu talebin kendisine dolaylı olarak iletildiğini ancak geri çevirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Görüşmedim. Niye görüşeyim? Belki onlar da haksızlığa uğradıklarını ifade edecekler. Ellerinde belki de dosya vardır. 'Efendim bizden bu kadar rüşvet istediler' diyecekler. Onlar da gelecek, kime ne kadar rüşvet ödedikleri. Bugün değil ama gelecek. Siz 100 liralık geçiş ücretini 130 liraya çıkarıyorsunuz. Bunlar bedava mı oluyor? Zindaşti'yi hapishaneden çıkarıyorsunuz. Bunlar bedava mı oluyor?” ifadelerini kullandı.


Dikkat çeken görüşme talebi konusu, Fox TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında da gündem başlığı oldu. Programın yorumcularından Murat Yetkin, "Bunlardan ünlü bir tanesi 'Beni kabul etmiyorsanız siz gelin, binanın arkasından girin' demiş" dedi.

Programın bir diğer yorumcusu Sözcü yazarı Deniz Zeyrek ise "Bu aralar bu 5'li gruptan bazıları 'muhalefetin kapısını aşındıran hain kim?' diye öğrenmeye çalışıyor" bilgisini aktardı.

Deniz Zeyrek ayrıca Sakarya Akyazı’dan İstanbul Havalimanı’na kadar gidecek olan ve dört etaptan oluşan yüksek hızlı tren hattı projesiyle ilgili olarak da Kolin İnşaat'tan kendisiyle temasa geçtiklerini ve 'Biz bu ihalede yokuz' dediklerini aktardı. Zeyrek, benzer şekilde Cengiz Holding'den de kendisiyle görüşme talep edildiğini belirtip "Ben görüşemedim. Muhtemelen onlar da 'biz yokuz' diyecekler" dedi.

Ankara'da da çok büyük bir ihale olduğunu aktaran Sözcü yazarı Zeyrek, "Adliye bir yerde toplanacak. Başta ihale yapmadan bir şirkete 'Siz yapın' denilmişti. Ama o şirket de girmek istemiyor" diye konuştu.

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