Beşli çeteye bir şaibeli ihale daha

TBMM Kamu iktisadi Teşebbüsleri Komisyonu’nda, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün (TEİAŞ) 2017 ve 2018 yılına ilişkin mali hesapları masaya yatırıldı. TEİAŞ’ın 7 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirdiği, “Verbena-Alibeyköy EİH’nin Tasfiye Sonrası Bakiye İşleri Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi” ihalesi gündeme geldi.
CHP Milletvekili Atilla Sertel, Kolin-Armin ortaklığının kazandığı ihaledeki kafa karıştıran unsurları komisyonun gündemine taşıdı.
TEİAŞ’ın Kolin ve Armin şirketleri ile imzaladığı sözleşmenin bedeli 59 milyon 879 bin TL olarak kayıtlara geçirildi. İhale dosyasında, en düşük teklifin de 59 milyon 879 bin TL ile Kolin ve Armin şirketlerince verildiği belirtildi. Ancak idare tarafından işin yapımı için belirlenen maliyetin, “En düşük teklifin” altında olması dikkati çekti. Buna göre, 59,8 milyon TL’ye yükleniciye bırakılan iş için öngörülen maliyet 55 milyon TL oldu.
TEİAŞ ihalesinde yalnızca davet edilen isteklilerin teklif verebilmesi olanağını sunan pazarlık yöntemi kullanıldı.