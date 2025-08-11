Samanyolu Haber /Gündem / 6.1’lik Balıkesir Depremi İstanbul'u Tetikler mi? Naci Görür Cevapladı /11 Ağustos 2025 09:33

6.1’lik Balıkesir Depremi İstanbul'u Tetikler mi? Naci Görür Cevapladı

Balıkesir’deki 6.2’lik depremin İstanbul’da hissedilmesinin ardından gözler ‘Deprem İstanbul’u da etkiler mi?’ sorusuna çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür herkesin merak ettiği soruyu “Faylara stres yüklemiş ya da bazı alanları etkilemiş olabilir ama ben Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolunu etkileyeceğini sanmıyorum” diyerek yanıtladı.

Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem başta İstanbul, İzmir, Bursa ve Çanakkale olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından bazı bölgelerden yıkım haberleri gelirken, gözler bir kez daha beklenen İstanbul ve Marmara depremine çevrildi.

'ETKİLEYECEĞİNİ SANMIYORUM'
Deprem sonrası sosyal medyada açıklama yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'deki depremin İstanbul ya da Kuzey Anadolu Fayı üzerindeki etkisine dair merak edilen soruya yanıt verdi.

HERKESİN MERAK ETTİĞİNİ AÇIKLADI
Görür açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Alakır-Sındırgı/Balıkesir depremleri İstanbul, Marmara’yı etkiler mi deniliyor. Marmara bölgesindeki faylara stres yüklemiş ya da bazı alanları etkilemiş olabilir ama ben Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolunu etkileyeceğini sanmıyorum. Geçmiş olsun.

Görür, artçı sarsıntılar nedeniyle bölge halkını bir süre evlerden uzak durmaları konusunda da uyardı.

'ÇÖZÜM DEPREM DİRENÇLİ KENTLER'
Depremin ardından bölgede gelen yıkım görüntüleri üzerine bir paylaşım daha yapan Görür, yapı stokunun zayıflığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: Sındırgı ve çevresinden yıkım haberleri geliyor. Sanıldığı kadar hasarsız atlatılmayacak. İnşallah fazla can kaybı olmaz. Şimdi televizyonlarda deprem haberi peşinde koşanlara söylüyorum: Ben deprem dirençli kentler diye yırtınırken neredeydiniz? Unutmayın, tek çözüm deprem dirençli kentlerdir. Artçılar devam ediyor.
Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı 'yanlışlıkla Rus kentini bombaladı'

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

'AKP' plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: 'Terörist'

Enes Kanter Freedom'dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

