Samanyolu Haber /Dünya / 6.2 milyon dolara aldığı bu muzu ne yaptı: İşte cevabı! /29 Kasım 2024 12:53

6.2 milyon dolara aldığı bu muzu ne yaptı: İşte cevabı!

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 'Comedian' adlı eseri, 6,2 milyon dolara alan Justin Sun, muzu yeme sözünü tuttu. Jun, kameraların önünde muzu yedi.

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Maurizio Cattelan'ın 'Comedian' adlı eserini New York'taki Sotheby's müzayedesinde 6,2 milyon dolar vererek alan kripto para platformu TRON'un kurucusu Justin Sun tarafından 21 Kasım tarihinde satın alınmıştı.

VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU, MUZU YEDİ
Sun, eseri satın almasının ardından muzu yiyeceğini ifade etmişti. Sun, verdiği sözü tutarak 6.2 milyon dolar değerindeki muzu yedi.

“BİZZAT YİYECEĞİM” DEMİŞTİ
Sun, müzayededen sonra yaptığı açıklamada, “Ben Justin Sun ve Maurizio Cattelan'ın ikonik eseri Comedian'ı 6,2 milyon dolara başarıyla satın aldığımı paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Bu sadece bir sanat eseri değil; sanat ve kripto para topluluğu dünyaları arasında köprü kuran kültürel bir fenomeni temsil ediyor. Bu eserin gelecekte daha fazla düşünce ve tartışmaya ilham vereceğine ve tarihin bir parçası olacağına inanıyorum. Muzun sahibi olmaktan onur duyuyorum ve dünyanın dört bir yanındaki sanat meraklıları için daha fazla ilham ve etki yaratmasını dört gözle bekliyorum. Ayrıca önümüzdeki günlerde, bu eşsiz sanatsal deneyimin bir parçası olarak muzu bizzat yiyeceğim ve hem sanat tarihindeki hem de popüler kültürdeki yerini onurlandıracağım” ifadelerini kullanmıştı.
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