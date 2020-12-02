"6,5 milyon Avrupalı Türkü mağdur edilecek"

Finansal Bilgilerin Karşılıklı Otomatik Paylaşımı Anlaşması kapsamında Türkiye bu yılın sonunda 57, gelecek yıl ise 100’e yakın ülkeye, Türkiye kökenli yurttaşların Türkiye bankalarındaki para ve diğer finansal birikimlerine ilişkin tüm bilgilerinin gönderecek. TBMM Dışişleri Komisyonu’nun CHP’li üyesi Utku Çakırözer, Avrupa’daki 6,5 milyon Türk vatandaşını etkileyecek bu anlaşmanın ertelenmesi için AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu.





Yurtdışındaki Türklerin, Türkiye’deki bankalarda bulunan paralarının bulundukları ülkelerle paylaşılmasına ilişkin bilgilendirme yapılmadığını söyleyen Çakırözer, “Anlaşma yurtdışındaki 6,5 milyon Türk vatandaşını etkileyecek ama kimsenin haberi yok! Bu anlaşmadan kaçalım demiyoruz ama vatandaşımızı elin vergi idarelerinin eline teslim etmeyin. Yurtdışındaki vatandaşlarımızı yeterince bilgi sahibi yapana kadar bu anlaşmanın uygulamasını erteleyin. Bu bir lütuf değildir. Nasıl buradaki vatandaşın hakkını hukukunu korumak zorundaysak, bizim ayrılmaz parçamız olan Avrupa’daki 6 buçuk milyon kardeşimizin hakkını hukukunu korumak hepimizin boynun borcudur” dedi.





ERDOĞAN’A ANLAŞMAYI ERTELEYİN ÇAĞRISI





CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Avrupalı Türklerin Türkiye’deki birikimlerine ilişkin finansal bilgilerin bulundukları ülkeler ile otomatik paylaşımını öngören uluslararası anlaşmanın uygulanmasının ertelenmesi çağrısında bulundu. Avrupa’daki Türklerin yeterli bilgiye sahip olana kadar anlaşmanın uygulanmasının ertelenmesini isteyen Çakırözer, “Bu anlaşmadan kaçalım demiyoruz ama vatandaşımızı elin vergi idarelerinin eline teslim etmeyin. Kademeli uygulama yapalım. Geçen yıl 2 ülkeye vermişiz. Bu yıl 5 verilim, 10 verelim. Türklerin çok az olduğu ülkelere verelim, ama mutlaka bir kişi dahi olsa o kardeşimiz bilgilendirerek bilgisini verelim” çağrısında bulundu.





57 ÜLKEYE BİLGİ PAYLAŞIMI YAPILACAK





OECD nezdinde vergi kaçakçılığını, kara parayı ve terörün finansmanını önlemek için Kasım 2011’de ‘vergi konularında karşılıklı idari yardımlaşma sözleşmesi’ imzalanıp, 2017’de yürürlüğe girdiğini hatırlatan Çakırözer, anlaşma kapsamında Türkiye’nin bu yıl sonunda 57, gelecek yıl ise 100’e yakın ülkeye, Türkiye kökenli göçmenlerin Türkiye bankalarındaki para ve diğer finansal birikimlerine ilişkin tüm bilgilerinin göndereceğini söyledi.





Çakırözer, “Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa, Danimarka hepsi bu listede. Bu ülkelerde yaşayan milyonlarca kardeşimiz şu anda panik içinde. On yıllarca en ağır işlerde çalışarak dişlerinden tırnaklarından artırıp Türkiye’de biriktirdikleri paralarına ilişkin tüm bilgiler yaşadıkları ülkelere bildirildiğinde neyle karşılaşacaklarını bilemiyorlar. Haklarında vergi soruşturmaları başlayabilir, ağır para cezaları kesilebilir, aldıkları kira yardımı, çocuk yardımı ve benzeri sosyal yardımlar kesilebilir. Anlaşmada yok ama geçmiş yılların bilgisi ayrıca istenebilir. Bu yurttaşlarımız ne yapacağını bilemiyor. Çünkü ellerinde hiçbir bilgi yok!” dedi.





“KARA PARA AKLAYANLARLA BİR TUTULAMAZ”





Çakırözer, anlaşmanın imzalanmasının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen bu anlaşmanın ne getirdiğini, nasıl uygulanacağını, yurtdışındaki Türkleri nasıl etkileyeceğine ilişkin hiçbir yetkiliden bilgilendirme yapılmamasını eleştirdi. Çakırözer, “Vergi cennetlerine para kaçıranlar, kara para aklayanlar ve uyuşturucu kaçakçıları ile bizim emeğinden başka sunacak hiçbir şeyi olmayan Avrupa’da yaşayan kardeşlerimiz bir tutulabilir mi? Bu onlara yapılan büyük haksızlık! Herkesin bir vergi danışmanı yok. Milyonlarca insanı ilgilendiren bir uluslararası anlaşma imzalanıyorsa, bu anlaşmanın sonuçları ile ilgili olarak bu anlaşmadan etkilenecek insanların bilgilendirilmesi uyarılması gerekirdi! Ama bunların hiçbiri yapılmadı!” dedi.





“BÖYLE HAK, HUKUK KORUNMAZ”





Çakırözer, yıl sonu itibariyle anlaşmanın uygulamaya konulmasından sonra yaşanacakları şöyle sıraladı:





“Danimarka, İsveç, Finlandiya, İngiltere’nin de aralarında bulunduğu 57 ülkeye, orada yaşayan yüzbinlerce vatandaşımızın Türkiye’deki banka hesapları 31 Aralık’ta gönderilecek. Hiçbirinin bilgisi yok. Hesaplardan bilgiler çoktan, geçen yıl sonunda toplanmış. Paket hazır! Kimsenin haberi yok! İngiltere’den 60 yaşındaki temizlik işçisi Songül ablamız beni arayıp soruyor. Biraz birikmiş param var, uçak bulup gelsem bir şey yapabilir miyim diye. Neden bugüne kadar kimse bilgilendirmedi bu vatandaşımızı? Öte yandan Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika Ve Avusturya’daki milyonları bulan Türklerin bilgileri bu yıl gönderilmedi. Ama gelecek yıl gönderilecek. Onlara da hala bir Allah’ın kulu çıkıp kapsamlı bilgi vermiş değil. Peki bu nasıl çifte standart? Londra’daki Songül abla ile Köln’deki Ali dayı ikisi de bizim insanımız. Bizim vatandaşımız, ayrımcılık niye? Çifte standart niye? O zaman Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerin hiçbirine göndermeyin şimdi. İkinci büyük sorunumuz.. İkide bir gurbetçilere çağrı yapıyoruz. Varlık Barışı diyoruz, paranızı memleketine getir bankaya koy diyoruz. Binlercesi devlete güveniyor, gereğini yapıyor. E şimdi siz ne yapıyorsunuz? Onların bilgilerini çalıştıkları ülkelere sorgusuz sualsiz veriyorsunuz. Soruyorum nerede kaldı vatandaşın hakkını hukukunu korumak?”