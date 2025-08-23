6,5 milyon memur için karar verecek Hakem Kurulu toplantısı sona erdi





5 GÜN İÇİNDE KARAR VERİLECEK





NE OLMUŞTU?

Kammu Görevlileri Hakem Kurulu, kamu çalışanları ve emeklilerin zam oranını belirlemek üzere saat 14.30'da toplandı. Toplantı 16.50 sularında tamamlandı.Toplantıda Memur Sendikaları Konfederasyonu'ndan (Memur-Sen) Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) yetkilileri de yer aldı.Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında ilk kez toplanan kurulun 5 gün içinde kararını vermesi gerekiyor.Kamu İşveren Heyeti, ilk olarak 12 Ağustos'ta yaptığı teklifte 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 6; 2027 yılı için ise ilk ve ikinci altı aylık dönemlerde yüzde 4'er zam teklifinde bulunmuştu.15 Ağustos'ta yeni bir teklif sunan heyet, 2026 yılı zam oranlarına ek olarak taban aylığa 1000 lira artış önermişti.Son olarak 18 Ağustos'ta tekliflerini bir kez daha revize eden Kamu İşveren Heyeti, 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için ise yüzde 7 zam teklifinde bulundu. 2027 yılı için daha önceki teklifinde herhangi bir değişikliğe gitmedi.