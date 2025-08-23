Samanyolu Haber /Gündem / 6,5 milyon memur için karar verecek Hakem Kurulu toplantısı sona erdi /23 Ağustos 2025 17:11

6,5 milyon memur için karar verecek Hakem Kurulu toplantısı sona erdi

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 dönemi zam oranlarını belirlemek için çalışmalarına toplandı. Saat 14.30'da başlayan toplantı 16.50'de sona erdi.

SHABER3.COM

Kammu Görevlileri Hakem Kurulu, kamu çalışanları ve emeklilerin zam oranını belirlemek üzere saat 14.30'da toplandı. Toplantı 16.50 sularında tamamlandı. 

Toplantıda Memur Sendikaları Konfederasyonu'ndan (Memur-Sen) Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) yetkilileri de yer aldı.

5 GÜN İÇİNDE KARAR VERİLECEK

Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında ilk kez toplanan kurulun 5 gün içinde kararını vermesi gerekiyor.

NE OLMUŞTU?

Kamu İşveren Heyeti, ilk olarak 12 Ağustos'ta yaptığı teklifte 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 6; 2027 yılı için ise ilk ve ikinci altı aylık dönemlerde yüzde 4'er zam teklifinde bulunmuştu.

15 Ağustos'ta yeni bir teklif sunan heyet, 2026 yılı zam oranlarına ek olarak taban aylığa 1000 lira artış önermişti.

Son olarak 18 Ağustos'ta tekliflerini bir kez daha revize eden Kamu İşveren Heyeti, 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için ise yüzde 7 zam teklifinde bulundu. 2027 yılı için daha önceki teklifinde herhangi bir değişikliğe gitmedi.
