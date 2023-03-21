Samanyolu Haber /Dünya / 6,5 şiddetindeki deprem 3 ülkede birden hissedildi /21 Mart 2023 23:33

6,5 şiddetindeki deprem 3 ülkede birden hissedildi

Afganistan, Pakistan, Tacikistan ve Hindistan'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre 6,5 şiddetindeki deprem, Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Hindikuş bölgesinde, yüzeyin 187,6 km derinliğinde oldu.

Sosyal medyada şiddetli sarsıntının Hindistan, Tacikistan ve bazı Orta Asya ülkelerinde de güçlü şekilde hissedildiğine dair paylaşımlar yer aldı.

Pakistan Meteoroloji Ajansı, depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu duyurdu.

Depremin can ve mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kabil, İslamabad, Yeni Delhi ve bölgedeki birçok kentte vatandaşların panik içerisinde sokaklara kaçtığı ve depremin 30 saniye sürdüğü belirtildi.

Afganistan'ın doğusunda geçen yıl meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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