6,5 yıllık hukuksuzluklar kayıt altına alındı: ‘Kitlesel Gözaltılar Veritabanı’





Yeni projeye, “Kitlesel Gözaltılar Veritabanı” ismi verildi. Hazırlanan rapor, 2014 yılından başlayarak yapılan gözaltı operasyonlarını; illere, tarihe, gözaltı kararı verilen kişi sayısına, haber kaynağına ve operasyonun yapıldığı gün sorumlu olan, içişleri bakanı, emniyet genel müdürü, il emniyet müdürü ve başsavcılarının kimler olduğuna dair Türkçe ve İngilizce olarak infografik olarak yer alıyor.







Bu rapor için ayrıca, operasyon emrini veren savcı ve gözaltı kararı alan sulh ceza hakimlerinin eklenmesiyle ilgili çalışma da devam ediyor.





Açık kaynaklarda yer alan verilere göre, Türkiye’de günde ortalama 3 operasyon ve en az 73 kişi gözaltına alınıyor. Sadece son iki günde gözaltı kararı verilen kişi sayısı 384.













