Samanyolu Haber /Gündem / 6,5 yıllık hukuksuzluklar kayıt altına alındı: ‘Kitlesel Gözaltılar Veritabanı’ /10 Aralık 2020 18:29

6,5 yıllık hukuksuzluklar kayıt altına alındı: ‘Kitlesel Gözaltılar Veritabanı’

Türkiye’de 2014 yılında başlayan VE 6,5 yıldır devam eden ‘kitlesel gözaltı’ kararları hız kesmeden devam ediyor. Solidarity with OTHERS, yaşan hukuksuzlukları ve insan hakları ihlallerini gündemde tutmak ve gelinen noktanın daha iyi anlaşılması için bir proje hazırladı.

SHABER3.COM


Yeni projeye, “Kitlesel Gözaltılar Veritabanı” ismi verildi. Hazırlanan rapor, 2014 yılından başlayarak yapılan gözaltı operasyonlarını; illere, tarihe, gözaltı kararı verilen kişi sayısına, haber kaynağına ve operasyonun yapıldığı gün sorumlu olan, içişleri bakanı, emniyet genel müdürü, il emniyet müdürü ve başsavcılarının kimler olduğuna dair Türkçe ve İngilizce olarak infografik olarak yer alıyor.

Bu rapor için ayrıca, operasyon emrini veren savcı ve gözaltı kararı alan sulh ceza hakimlerinin eklenmesiyle ilgili çalışma da devam ediyor.

Açık kaynaklarda yer alan verilere göre, Türkiye’de günde ortalama 3 operasyon ve en az 73 kişi gözaltına alınıyor. Sadece son iki günde gözaltı kararı verilen kişi sayısı 384.


'Kitlesel Gözaltılar Veritabanı' için tıklayın 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 6,5 yıllık hukuksuzluklar kayıt altına alındı: ‘Kitlesel... Sonraki Haber >>

İnsan Hakları gönüllülerinde Almanya'dan Dünya'ya çağrı

İnsan Hakları gönüllülerinde Almanya'dan Dünya'ya çağrı

Gençlerden örnek çalışma

Gençlerden örnek çalışma

SpaceX'in Mars roketi test aşamasında patladı

SpaceX'in Mars roketi test aşamasında patladı

“Kur’ân’dan İdrake Yansıyanlar“

“Kur’ân’dan İdrake Yansıyanlar“

iPhone pilini değiştirirken telefon patladı

iPhone pilini değiştirirken telefon patladı

Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Otobanda durmak çoğu zaman zordur

Otobanda durmak çoğu zaman zordur

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Kriz cinneti: Görenler şoke oldu!

Kriz cinneti: Görenler şoke oldu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:39:48