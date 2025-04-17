6 ankette CHP 1. parti çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter yardımcısı Mahir Polat’ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi 23 Mart’ta tutuklanmış, Şişli Belediyesi’ne de kayyım atanmıştı.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘yolsuzluk, rüşvet ve terör örgütüne üye’ iddiasıyla başlattığı soruşturmanın sonucunda yaşanan tutuklama dalgası AKP’de oy kaybına neden oldu. 6 araştırma şirketinin 15 bin 187 kişiyle yaptığı anketlere göre yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkan CHP’nin genel seçimlerde de birinci parti olabileceği görüldü. CHP yüzde 33,7 oy alırken AKP yüzde 29,1 oy aldı. DEM Parti, yüzde 8,7 oranında oya sahip olurken, Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP yüzde 7,6 oy alabildi. MHP’yi yüzde 5,3 ile İYİ Parti seyrederken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanmasının ardından Zafer Partisi’nin de oy oranını 5,1’e taşıması dikkat çekti. Zafer Partisi’nin hemen ardından Yeniden Refah Partisi, 3,6, TİP 1,6 oy oranıyla geldi.