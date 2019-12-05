Samanyolu Haber /Gündem / 6 asırlık camiye teneke çatı! /05 Aralık 2019 14:47

6 asırlık camiye teneke çatı!

Her fırsatta "yerli ve milli" sloganları ile hamaset yapmaktan geri durmayan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yöneticileri "restorasyon" ismi altında tarihi binaları ranta feda etmekten de geri durmuyor. Son vaka Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden...

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Kadirli'de Roma döneminde bazilika olarak kullanıldığı belirtilen yapıya Bizans döneminde kilise ilave edildi. 

15'inci yüzyılda bölgeye hâkim olan Dulkadiroğulları Beyliği hükümdarı Alaüddevle Bozkurt Bey'in oğlu Kasım Bey, tarihi yapıyı babası adına mihrap ve minare eklettirerek camiye dönüştürdü. 

Ala Camii'nde 2014 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. İhaleyi alan özel firma tarafından çatının çinko ile kaplanması sosyal medyada "ucube" yorumlarına sebep oldu.

"MOZAİKLERE YANARKEN, ÇATI İYİCE BOZDU"

DHA'ya mülakat veren Kadirli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muzaffer Yüksel Kaya çinko çatının minarenin görünümünü de etkilediğini belirterek, "Ala Camii'nin son mimari restorasyonda içler acısı halini birlikte izliyoruz." dedi. 

Kadirli'de 15'inci yüzyılda camiye dönüştürülen binanın restore edilmiş hâli yürekleri sızlattı.

Ferforje çalışması yapıldığında drenaj boruları yerleştirilirken avlu içindeki taban mozaiklerinin ekseriyetinin tahrip edildiğine işaret eden Kaya, "Sadece içerideki mozaikler kaldı. Mozaiklerin yok edilmesine yanarken, bu çatı görüntüyü iyice bozdu." diye konuştu.

Kaya, "Proje uygulanırken Avrupa'daki prototip bazikalara bakarak örnek alınması gerekirdi. Yapılan çatı çelik konsültasyon yapıyı berbat hale getirmiş. Son çalışmayla aslından uzak görüntü ortaya çıkardı. Büyük üzüntü içindeyiz." dedi.

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