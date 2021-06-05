"6 ay içinde ittifaklarda değişim olacak"

Habertürk TV’de Enine Boyuna programında ittifak tartışmalarına ilişkin iddialarda bulunan Güngör, AKP’nin partiyi sert dille eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle Cumhur İttifakını kurduğunu hatırlattı.







"AKP VE CHP MEVCUT İTTİFAKLARDA KALACAK"





CHP ve AKP’nin mevcut ittifaklarda kalmaya devam edeceğini belirten Güngör, diğer siyasi partiler için ise şu çarpıcı iddiayı dile getirdi: “Ama onun dışındakilerin siyasette nerede duracağı konusunda bir garanti, bizi çok yanıltabilir. Bunların bir kısmını bilgiye, bir kısmını öngörüye, bir kısmını da geleceğe dair tahminle söylüyorum”





HSK’YA ÜYE SEÇİMİNDEKİ PARTİ İTTİFAKINI ÖRNEK GÖSTERDİ





Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) seçimlerini somut örnek olarak gösteren Güngör, “HSK deyip geçmeyelim, burada ortaya çıkan ittifakın ayrıntılarına bakıldığında Türkiye’nin yakın geleceğinde şimdi öngörmediği bir takım ittifakların imkansız olmadığını da görebiliriz” diye konuştu.





6 AY İÇİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİMLER





Güngör sözlerini “Türkiye’nin önünde, sanıyorum çok fazla değil 6 ay sonra, herhalde ekim kasım gibi, bugün hiç beklemediğimiz, hiç konuşmadığımız, konuşulamaz bulduğumuz birtakım ittifaklar, yakınlaşmalar duruyor. Ben bunu bugün söyleyeyim siz bana ekim-kasım gibi hatırlatırsınız.” diyerek sonlandırdı.