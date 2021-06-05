Samanyolu Haber /Gündem / "6 ay içinde ittifaklarda değişim olacak" /05 Haziran 2021 17:04

"6 ay içinde ittifaklarda değişim olacak"

AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen gazeteci Nasuhi Güngör, siyasette önemli değişiklikler yaşanacağını iddia etti. Güngör, “Türkiye’nin önünde herhalde ekim kasım gibi, bugün hiç beklemediğimiz, konuşulamaz bulduğumuz birtakım ittifaklar, yakınlaşmalar duruyor” dedi.

SHABER3.COM

Habertürk TV’de Enine Boyuna programında ittifak tartışmalarına ilişkin iddialarda bulunan Güngör, AKP’nin partiyi sert dille eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle Cumhur İttifakını kurduğunu hatırlattı.

"AKP VE CHP MEVCUT İTTİFAKLARDA KALACAK"

CHP ve AKP’nin mevcut ittifaklarda kalmaya devam edeceğini belirten Güngör, diğer siyasi partiler için ise şu çarpıcı iddiayı dile getirdi: “Ama onun dışındakilerin siyasette nerede duracağı konusunda bir garanti, bizi çok yanıltabilir. Bunların bir kısmını bilgiye, bir kısmını öngörüye, bir kısmını da geleceğe dair tahminle söylüyorum”

HSK’YA ÜYE SEÇİMİNDEKİ PARTİ İTTİFAKINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) seçimlerini somut örnek olarak gösteren Güngör, “HSK deyip geçmeyelim, burada ortaya çıkan ittifakın ayrıntılarına bakıldığında Türkiye’nin yakın geleceğinde şimdi öngörmediği bir takım ittifakların imkansız olmadığını da görebiliriz” diye konuştu.

6 AY İÇİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİMLER

Güngör sözlerini “Türkiye’nin önünde, sanıyorum çok fazla değil 6 ay sonra, herhalde ekim kasım gibi, bugün hiç beklemediğimiz, hiç konuşmadığımız, konuşulamaz bulduğumuz birtakım ittifaklar, yakınlaşmalar duruyor. Ben bunu bugün söyleyeyim siz bana ekim-kasım gibi hatırlatırsınız.” diyerek sonlandırdı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "6 ay içinde ittifaklarda değişim olacak" Sonraki Haber >>

1.500 Kırgız BM yetkililerine seslendi

1.500 Kırgız BM yetkililerine seslendi

Sapat mezunları kaçırılan Orhan İnandı için ABD'de protesto düzenledi

Sapat mezunları kaçırılan Orhan İnandı için ABD'de protesto düzenledi

Kırgızistan Parlamentosu yetkililere sordu: İnandı neden hala bulunamadı?

Kırgızistan Parlamentosu yetkililere sordu: İnandı neden hala bulunamadı?

Orhan İnandı’nın kaçırılması Kırgızistan Parlamentosu gündeminde

Orhan İnandı’nın kaçırılması Kırgızistan Parlamentosu gündeminde

Orhan İnandı için Kırgızistan ayakta

Orhan İnandı için Kırgızistan ayakta

Rizeli Çay üreticisi İYİ Parti grup toplantısında isyan etti

Rizeli Çay üreticisi İYİ Parti grup toplantısında isyan etti

Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı: Hayatından endişe ediyorum

Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı: Hayatından endişe ediyorum

Hakan Altun’dan normalleşme kararlarına sessiz protesto

Hakan Altun’dan normalleşme kararlarına sessiz protesto

Sabat Eğitim Kurumları Genel Müdürü'nden açıklama

Sabat Eğitim Kurumları Genel Müdürü'nden açıklama

Kırgızistan Orhan İnandı'yı arıyor: Halk Cumhurbaşkanlığı Önünde toplandı

Kırgızistan Orhan İnandı'yı arıyor: Halk Cumhurbaşkanlığı Önünde toplandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:07:54