Samanyolu Haber /Dünya / 6 ay sonra Covid-19'dan ilk ölüm kayıtlara geçti /20 Kasım 2022 13:35

6 ay sonra Covid-19'dan ilk ölüm kayıtlara geçti

Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında 26 Mayıs'tan bu yana, resmi kayıtlara göre ilk kez can kaybı yaşandı.

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Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Pekin'de yaşayan 87 yaşındaki adam koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu, 26 Mayıs'tan bu yana ülkede virüs nedeniyle kayıtlara geçen ilk ölüm oldu.

Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 2 bin 204, göstermeyen 22 bin 11 vaka tespit edildi.

Ülkede sonbaharla birlikte, bulaşıcılığı yüksek alt varyantların yayılmasıyla vaka sayısının arttığı gözleniyor. Günlük vaka sayısı son 5 günde 20 bini aştı.

Vakaların nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

Covid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.
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