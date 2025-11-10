Samanyolu Haber /Gündem / 6 ay sonra serbest kaldılar: Çalık Holding önünde hakkını isteyen işçiyi döverek öldürmüşlerdi! /10 Kasım 2025 18:47

6 ay sonra serbest kaldılar: Çalık Holding önünde hakkını isteyen işçiyi döverek öldürmüşlerdi!

Tazminatını almak için gittiği Çalık Holding’in İstanbul Şişli’deki binasının önünde korumalar tarafından dövülerek öldürülen işçi Erol Eğrek’in davasında ikinci duruşma görüldü. Eğrek’in ailesi mahkeme heyetine şikayetinden vazgeçme dilekçisi sundu. Savcı, ilk duruşmadaki mütalaasını değiştirerek üç tutuklu sanığı tahliye etti, tutuksuz sanıkların adli kontrollerini kaldırdı.

SHABER3.COM

Çalık Holdingin önünde darp edilen İşçi Erol Eğrek’in ölümüne ilişkin açılan davanın ikinci duruşması başladı. Çağlayan Adliyesinde görülen duruşmada, Erol Eğrek’in ailesi mahkeme heyetine şikayetinden vazgeçme dilekçisi sundu.

FAİLLER SERBEST BIRAKILDI

Gazeteci Fatoş Erdoğan’ın haberine göre, bugün görülen duruşmaya ailenin verdiği dilekçe ile başlandı. Savcı, tutuklu sanıkların tahliyesini istedi. Üçü tutuklu, 4’ü tutuksuz sanıklardan 6 kişiye “Taksirle öldürme” suçundan 1 yıl 8 ay ceza verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Tutuklu 3 sanık tahliye edildi. Tutuksuz sanıkların adli kontrolleri kaldırıldı. Bir tutuksuz sanık ise beraat etti.

NE OLMUŞTU?

Çalık Holdingin Türkmenistan’daki tekstil fabrikasında çalışan ve işten çıkarıldıktan sonra 10 yıl boyunca tazminatını alamayan İşçi Erol Eğrek, hakkını aramak için geçtiğimiz mayıs ayında Çalık Holdingin Şişli’deki binasına gitti. Eğrek, burada şirketin korumaları tarafından darbedildi ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Eğrek, olaydan kısa süre önce çektiği videoda “10 yıldır tazminatımı alamıyorum. Haklarım için uğraşıyorum. Tazminat hakkımı versinler, başka bir isteğim yok” demişti.

Cinayetle ilgili biri polis memuru olmak üzere altı kişi gözaltına alındı. Mahkeme heyeti, Adem Ateşoğlu, Salih Yılmaz, Semih Keser ve Ruşen Hayırlıoğlu’nun tutuklanmasına; diğer iki kişinin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar vermişti. Savcı ilk duruşmada sanıkların “olası kastla” değil, daha düşük ceza anlamına gelen “bilinçli taksirle” cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları ve Eğrek ailesinin avukatları ek savunma yapmak için zaman istemişti. Üç kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı ertelemişti.
