Samanyolu Haber /Politika / “6 ay sonra yapılacak erken genel seçimlere hazırız” /29 Ekim 2020 00:17

“6 ay sonra yapılacak erken genel seçimlere hazırız”

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'dan gelecek seçimlerle ilgili bir açıklama geldiği ifade edildi.

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Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, “6 ay sonra yapılacak ‘erken genel seçimler’e hazırız” dedi.

Özdağ, Twitter'dan paylaştığı konuşmasında, "Kanunun bizden istediği 41 vilayette örgütlenmek, bu 41 vilayetin 3'te 1'inde örgütlenmek ve kongre yapmış olmak, ardından büyük kongreden 15 gün geçmiş olması... Bütün şartlara sahibiz.  1 Kasım'da büyük bir kongre yapacağız. Kongremiz aynı zamanda Gelecek Parti'sinin farkını ortaya koyacak.  ‘Gelecek sensin, Gelecek Türkiye’ diyerek ve ‘Söz, yine baharlar gelecek’ sloganlarıyla siyaset sahnesinde yerimizi sağlamlaştırmış olacağız” ifadesini kullandı. 

Özdağ, "6 ay sonra yapılacak olan erken genel seçimlere hazırız" dedi. 

Erdoğan: Erken seçim yok

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Ekim tarihinde erken seçim tartışmalarına ilişkin, “Ne erken seçimi ya? Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir. Gelişmiş bir ülkede siz böyle bir şeyi göremezsiniz. Batı’da böyle bir şeyi göremezsiniz. Yeni Türkiye’de ilan edilen zaman neyse; 2023’ün Haziranı'dır” demişti.
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