6 ay sonrası da karanlık

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından çok etkilenen sektörlerden biri olan havacılıkta 2020 yılında hasılat kaybının 419 milyar doları bulabileceği belirtiliyor.





Hava yolu şirketleri ise azalan uçuş kapasitesine karşı maliyetlerini dengelemek ve atıl iş gücünü azaltmak için emekliliği hak eden çalışanlarıın emekli olmaya teşvik ediyor.







Devlet ödeme desteklerinde yavaş yavaş sona yaklaşılmasıyla beraber işten çıkarma safhasına geçildi.





Finlandiya’nın milli hava yolu şirketi Finnair Oyj iş gücünün yüzde 15'i kadar tenkisata gitmeyi düşünüyor.





FINNAIR EN AZ 1.000 KİŞİNİN İŞİNE SON VERECEK





Şirket 1.000 kişilik iş gücü tenkisatına ilaveten Finlandiya’daki tüm çalışanlarını işten çıkarmayı planlıyor. Bununla beraber Finnair 2022’deki maliyet kesintisi hedefini 80 milyon eurodan 100 milyon euroya çıkardı.





Şirketin Genel Müdürü Topi Manner, “Salgındaki kötüye gidişin tersine dönmesi yakın zamanda mümkün gözükmüyor. Gelirlerimizde ciddi bir düşüş yaşadık. Bundan dolayı maliyetlerimizi de işimizin yeni ölçeğine göre ayarlamalıyız.” dedi.





DELTA HAVA YOLLARI 1.941 PİLOTUN İŞİNE SON VERECEK





Delta Hava Yolları önümüzdeki 6 ayda ticari uçuşların iyileşme ihtimali olmadığı gerekçesi ile ekim ayında 1.941 pilotun sözleşmesini feshedecek.





Delta tarafından paylaşılan şirket içi bir notta 1.806 pilotun gönüllü olarak emekli olmasına rağmen şirketin azaltılmış uçuş takvimi için hâlâ gerekenden fazla pilotu olacağı belirtildi.





Şirket, Hava Yolları Pilotları Sendikası ile anlaşıldığı takdirde pilot ücretlerinin azaltılarak, işten çıkarmalardan kaçınılabileceğini de söyledi.





Şirketin uçuş operasyonları kıdemli başkan yardımcısı John Laughter, “Altı aydır bu krizin içerisindeyiz ve sadece gelirimizin yüzde 25’i karşılandı. Maalesef önümüzdeki altı ayda bu gidişatı değiştirecek çok az katalizör görüyoruz.” diye konuştu.





UNITED HAVA YOLLARI 5 PİLOTTAN BİRİ İLE YOLLARI AYIRACAK







United Havayolları da görevdeki pilotların yüzde 21’ine tekabül eden 2 bin 850 pilotu işten çıkararak, tarihindeki en büyük işten çıkarmalardan birini gerçekleştirecek.





Koronavirüs'ün sektördeki yıkıcı etkilerinden zarar gören hava yolu şirketi Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükûmetinden çalışanların ücretlerini karşılayabilmek için mart ayında 25 milyar dolar talep etmişti.