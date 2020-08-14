Samanyolu Haber /Ekonomi / 6 ayda 14 milyar dolar gitti /14 Ağustos 2020 14:05

6 ayda 14 milyar dolar gitti

Demokrasi ve hukuktan uzaklaşılması, Adalet ve Kalkınma (AKP) partisinin otoriter uygulamaları ile serbest piyasa kurallarının hiçe sayılması yabancı sermayeninin Türkiye'den çıkışını hızlandırdı.

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SAMANYOLUHABER- Döviz gelirlerinin döviz giderlerinden daha az olması anlamına gelen cari açık 6  ayda 11 milyar doları buldu. Diğer taraftan cari açığı kapatmak için gereken döviz girişi durduğu yetmezmiş gibi daha önce gelen sermaye de Türkiye'yi terk ediyor.

2020 yılının ilk altı ayında yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'da (BİST) net 3 milyar 970 milyon dolar tutarında hisse senedini elden çıkardı. Aynı dönemde net 9 milyar 824 milyon dolar tutarında devlet tahvili satıldı. 

SADECE 3 MİLYON DOLAR GELDİ

6 aylık dönemde 13,8 milyar dolarlık sıcak para Türkiye'yi terk etti. Aynı dönemde doğrudan yatırım kaleminde sadece 3 milyon dolar geldi.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın döviz açığı 11 milyar doları aştı.

Haziranda aylık sıcak para çıkışı 1,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Hisse senedi piyasasında yabancılar 31 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) piyasasında 427 milyon dolar net satış yaptı.

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri haziranda 7,7 milyar dolar azaldı.
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