6 ayın en düşüğünde... CitiGroup'tan yeni dolar tahmini

Dolarda 7.1 TL ile son 6 ayın en düşük rakamı bu sabah görülürken yeni Merkez Bankası (TCMB) yönetiminin yüzde 5’lik enflasyon hedefine ulaşana kadar şahin duruşunu sürdüreceğini düşündüklerini belirten Citigroup, “Piyasalar Merkez Bankası'nın yeni şahin retoriğini olumlu karşıladı" ifadesini kullandı.







TL cinsinden faizle dolar veya euro cinsinden faiz arasındaki artan farktan dolayı dolarizasyonun hızının azalabileceğini vurgulayan kurum, yerleşiklerin mevduatlarının ve Merkez Bankası'nın artan güvenilirliğinin, üç aylık vadeli piyasaların 7,45 seviyesini işaret etmesine rağmen, dolar/TL’yi 7,00’nin altına indirebileceğini belirtiyor.





Citigroup, ABD dolarının artan tahvil faizleri, endekslerdeki sürpriz artışlar, daha sağlam bir tüketim döngüsü ve tahvil faizlerinin hala yukarı gitme alanı olmasından dolayı G9 para birimlerine karşı değer kazanabileceği bir döneme girildiğinin altını çiziyor.





Citigroup son olarak, gelişen piyasalara olan sermaye akımlarının yapıcı bir şekilde kalmaya devam edeceğini düşündüklerini belirtti.





EN İYİ DOLAR/TL TAHMİNCİSİ OLDU





Bloomberg'in araştırmasına göre, 2020’nin son çeyreği itibariyle dolar/TL'de en iyi tahminci Citigroup olmuştu. Citigroup'u yılın üçüncü çeyreğinde olduğu gibi yine Landesbank Baden-Wuerttemberg izlemişti.





Sıralamada üçüncü kurum ise değişti. 2020’nin üçüncü çeyreğinde en iyi dolar/TL tahmincisi kurum Mizuho Bank olurken, son çeyrekte üçüncülüğü Skandinaviska Enskilda Banken aldı.





SOCIETE GENERALE DE KISA POZİSYON ALMIŞTI





Societe General stratejistleri tarafından kaleme alınan raporda dolar/TL ve euro/TL kısa pozisyon tavsiye edilirken stratejistler dolar/TL’de 6,71 hedefi ile kısa pozisyon alınmasını tavsiye edip, zarar-kes seviyesi olarak 7,75’i belirlemişti.





Raporda, “TL’nin mevcut seviyesi TL’de yeniden uzun pozisyon almak için cazip” diye belirten stratejistler, “ABD ve Avrupa’dan yakın vadede Türkiye ekonomisine zarar verecek bir yaptırım beklemiyoruz” demişti.





Stratejistler ayrıca, “TL, 10 yıllık reel efektif döviz kuru ortalamasına göre yüzde 30 değersiz” diye eklemişti.