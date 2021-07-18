6 aylık hamile Arzu Nur Özkan dört aydır hapiste

SEVİNÇ ÖZARSLAN- BOLD MEDYA





Hamile bir kadının daha cezaevinde olduğu ortaya çıktı. İki aylık hamileyken Edirne’de gözaltına alınıp bir gün sonra tutuklanan Arzu Nur Özkan dört aydır Kayseri Bünyan Cezaevinde tutuklu bulunuyor.





Hamilelik sıkıntıları nedeniyle sürekli doktora gidip gelmek zorunda kalan Özkan, ilk hastane dönüşünde hücreye konuldu. Şu anda ise 10 kişiyle birlikte karantina koğuşunda yaşamaya çalışıyor. Hamile olduğu mahkemede defalarca dile getirilen Özkan yine de tahliye edilmedi.





DOĞUMA 3 AYI KALDI, KORKU VE PANİK İÇİNDE

Bursa’dan Kayseri’ye 800 km yol gidip hamile kardeşlerinin derdine derman olmaya çalıştıklarını ifade eden ablası Zübeyde Koçyiğit yaşadıklarını Bold Medya’ya anlattı. Koğuşta bulunan diğer arkadaşlarının yardımlarıyla kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilen Arzu Nur Özkan, bebeğinin alması gereken hiçbir besini alamadığından ve sağlığının bozulmasından şikayetçi. Doğuma üç ayı kalan Özkan ayrıca ilk hamileliği nedeniyle çocuğunu cezaevinde dünyaya getirecek olmanın korku ve paniğini yaşıyor.





KELEPÇELİ SEVK YAPILDI, YOLDA BAYILDI

Geçen yıl 25 Temmuz’da evlenen Arzu Nur Özkan ve eşi Cihan Özkan 9 Mart’ta Edirne’de gözaltına alındı. Bir gün sonra tutuklanıp Edirne Cezaevine konuldular. Arzu Nur Özkan 2 Nisan’da Kayseri Bünyan Cezaevine, eşi de mayıs ayında Çorum Sungurlu Cezaevine sevk edildi. Kırıkkale’ye kadar kelepçeli yolculuk yapmak zorunda bırakılan Arzu Nur Özkan yolda bayılınca kelepçeleri çözüldü.





ANAOKULU ÖĞRETMENİ

Gülen Hareketi soruşturmaları kapsamında tutuklanan anaokulu öğretmeni Arzu Nur Özkan (33), KHK ile kapatılan Bursa Özel İlkbahar İlkokulu’nda çalıştığı için, Bank Asya hesabı ve bir tanığın beyanlarına dayanılarak 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bursa Ağır Ceza Mahkemesi, polis ifadesini mahkemede düzelten, yanlış olduğunu belirten tanığın söylediklerini dikkate almadı. Tanığın ilk ifadesine göre cezayı veren mahkeme Yargıtay’ın emsal kararlarını da görmezden geldi. Özkan’ın dosyası İstinaf Mahkemesi’nde bulunuyor.





Adliye katip olarak çalışırken ihraç edilen eşi Cihan Özkan ise daha önce Bursa H Tipi Cezaevinde 18 ay kaldı. Örgüt üyesi olduğu iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Cihan Özkan’ın dosyası da Yargıtay’da bulunuyor.





YARGITAY’IN EMSAL KARARLARI

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 11 Mayıs 2017 tarihli kararında ‘ örgütsel talimat ile bankaya para yatırdığı her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle ispat olunamayan sanığın banka nezdinde yaptığı işlemlerin suç delili olarak kabul edilemeyeceği” dair emsal kararı bulunuyor. Bu karar göz önünde bulundurularak Samsun, Bursa, Konya, Gaziantep bölge adliye mahkemeleri birçok dosya için beraat kararı verdi.





Ayrıca yine Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan ve kurum müfettişleri tarafından sürekli denetlenen resmi kurumda çalışmanın tek başına suç delili olarak kabul edilemeyeceği belirtiliyor. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Daire Başkanlığı bu emsal kararları dikkate almadı.