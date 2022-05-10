Hamile olmasına rağmen tutuklanan Aslı Ünlü hastaneye kaldırıldı

Beş aylık hamileyken 9 Nisan’da tutuklanıp Edirne Kadın Kapalı Cezaevi’ne konulan Aslı Ünlü, geçirdiği panik nedeniyle dün Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.







“TAHLİYE EDİLMESİ GEREKİYOR”

Kalp ritm bozukluğu teşhisi konulan Aslı Ünlü’nün avukatı Abdi Yaşar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Edirne Kadın Kapalı CİK’te tutuklu bulunan müvekkilim Aslı Ünlü hastaneye götürüldü. Kalp ritm bozukluğu teşhisi konuldu. Aslı’nın infaz kanunu 16. maddesinden faydalanması için temyiz hakkımızdan feragat ettik. Aslı Ünlü’nün derhal tahliye edilmesi gerekiyor” dedi.





Aslı Ünlü’nün eşi Emre Ünlü ise “Eşim Aslı Ünlü’nün tahliye edilmesi için daha ne bekliyorsunuz? Ölmesini mi!” ifadelerini kullandı.





En son, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Kaynak Holding’e bağlı İzmir’deki Nüans Turizm’de çalışan Aslı Ünlü, Gülen Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında içeriği olmayan Bylock programını kullandığı iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.





İstinaf Mahkemesi, Edirne Kapıkule’de başkasına ait pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışırken gözaltına alınan Ünlü’nün cezasını onaylayıp hamilelik nedeniyle yaptığı tahliye talebini 25 Nisan 2022’de reddetti.