6 bin 622 TL maaş, ikramiye, SGK, servis...

İstanbul’daki taksi krizine kalıcı bir çözüm getirilemedi. Taksi sayısının artırılması teklifi, AKP ve MHP'ye mensup belediye meclis üyelerinin oylarıyla reddedilirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni taksi sistemine ait detayları paylaştı.







İmamoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre sürücülere şu haklar sağlanacak:

-Sürücülerin maaş, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil ortalama aylık gelirleri net 6 bin 622 TL olacak.

-Taksi şoförlerine performanslarına göre yılda iki kez prim ödenecek.

-Tek tip giyim dönemine geçilirken, giysiler yılda iki kez İBB tarafından sağlanacak.

-Günlük bir öğün de yemek ücretleri ödenecek.





SGK PRİMLERİ DÜZENLİ OLARAK ÖDENECEK, YILLIK İZİN VE SERVİS HAKKI







-Taksicilerin bundan sonra çalışma süreleri haftada 45 saatle sınırlı olacak.

-Çalışma şartları iyileşirken performansları da değerlendirilecek. İBB’den müşteri odaklı eğitim alacak taksicilerin, ders aldığı süreler de çalışma saati içerisinde değerlendirilecek. Eğitimde olan şoförler, hak kaybına uğramayacak. Dolayısıyla taksici haftanın bir günü tatil yapabilecek.

-İşe gidiş gelişleri de servisler ile sağlanarak yaşam koşullarında iyileştirmeye gidilecek.

-Aynı zamanda iş kanunda yer alan yıllık izinleri kullandırılması sağlanacak.

-Çalıştıkları süre boyunca SGK primleri düzenli olarak ödenecek. Şoförlerin aileleri de SGK sisteminden yararlanabilecek.





YOLCULAR TAKSİ ŞOFÖRÜNE PUAN VERECEK





Son dönemde artan yolcu şikâyetlerinin önüne geçmek için çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yolculara puanlama hakkı getirecek.





Taksicilerin davranışları elektronik olarak takip edilip, değerlendirilecek. Yolculuk hizmetinin kalitesi koltukların arkasında bulunan tabletler üzerinden puanla sağlanacak. Böylece taksicilerin güzergah ve yolcu seçme döneminin sona ermesi planlanıyor. Ay sonunda da yüksek puanlamalar, şoförün maaşına prim olarak yansıyacak.





PARMAK İZİ İLE TAKİP VE PANİK BUTONU





Taksinin içinde daha sağlıklı ve güvenlikli ortam için yolcu ve sürücü arasında ‘seperatör’ kullanılması sağlanacak. Aynı zamanda arabanın içinde olan izleme kameraları, ön koltukların arkasına ve orta dikiz aynasına yerleştirilecek.





Hem şoförün hem de yolcunun kolayca ulaşabileceği panik butonları da taksilerde yer alacak. Ödemelerde de nakit devrini değiştirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, İstanbulKart ve kredi kartı sistemini uygulayacak.





Yeni sistemde 7/24 kesintisiz iletişim için çağrı sistemi kurulması planlanırken, kayıp eşyaların da bulunması kolaylaşacak. Filo yönetiminde, parmak izi sistemi oluşturularak araçların güzergâhları, şoförü ve hangi saatlerde kullanıldığı da takip edilecek.

