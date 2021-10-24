Samanyolu Haber /Gündem / 6 bin 622 TL net maaş /24 Ekim 2021 23:58

6 bin 622 TL net maaş

Bir süredir tartışma konusuna dönen İstanbul'daki taksi sayısı ve yeni taksiler konusunda bir mesaj paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, getirmeyi planladıkları iyileştirmeleri maddeler halinde sıraladı.

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İstanbul'da uzun zamandır devam eden taksi sorunu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. 

İBB yeni taksi projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan İmamoğlu, getirmeyi planladıkları iyileştirmeleri maddeler halinde sıraladı.

İmamoğlu, taksi esnafının aylık net gelirinin 6.222 lira olacağını ifade ettiği paylaşımında, İBB'nin taksi şoförlerine yılda 2 maaş performans primi ödeyeceğini söyledi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde: 

Yeni Taksi sistemimizde, taksi esnafına getireceğimiz iyileştirmeler;

- Maaş, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil ortalama aylık NET 6.622 TL olacak

- İBB Taksi şoförlerine yılda 2 maaş performans primi ödenecek

- Yılda 2 defa giyim yardımı yapılacak

- Eve gidiş gelişte servis sağlanacak

- 1 öğün yemek ücreti ayrıca ödenecek

- Mesai saatleri, İş Kanunu'ndaki gibi haftada 45 saat olacak

- SGK ödemeleri haftada 45 saat, ayda 30 güne göre yapılacak

- Güvenli ve konforlu yolculuk için şoförlere düzenli eğitimler verilecek

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