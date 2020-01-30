6 bin kişilik gemiye koronavirüs ablukası!

Kuzey İtalya'nın Savona kıyılarında bulunan "Costa Smeralda" isimli yolcu gemisi (cruise/kruvaziyer) gemisi iki Çinli turistin Koronavirüs taşıdığı şüphesi üzerine yetkililer tarafından durduruldu.





Koronavirüs endişesi sürerken, turistlerin sağlık durumuna dair bilgi edinilene kadar yolcuların gemiden inmesi yasaklandı.





6 BİN YOLCUNUN GEMİDEN İNMESİNE İZİN VERİLMİYOR





Uluslararası haber ajansı Reuters'in atardığına göre, "yüzen şehir" diye nitelenen yolcu gemisinin ait olduğu Costa Crociere isimli şirketin sözcüsü, Çinli turistlerin virüsü taşıyıp taşımadığından emin olunması için sağlık kontrolünden geçtiklerini kaydetti.





Gemideki 6 bin yolcunun karaya çıkmasına izin verilmediğini belirten sözcü, durumun birkaç saat içinde netliğe kavuşacağını belirtti.





Yüksek ateş ve solunum güçlüğü çektiği belirtilen Çinli turistler İtalya'ya 25 ocakta gelerek aynı gün cruise gemisine bindi.





Turistlerin İtalya'ya gelmeden önce Marsilya ve Barselona'da bulundukları belirtildi.