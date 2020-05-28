6 bin kişiyi işten çıkaracak

Chevron Corp. küresel iş gücünü yüzde 10 ile yüzde 15 arasında azaltmayı planlıyor. Söz konusu tenkisat Koronavirüs salgını sonrasında petrol piyasasının büyük isimleri arasında en büyük iş gücü kesintisi olacak.







ABD'li enerji devinin kısıntıları, 45 bin benzin istasyonu dışı çalışanından 6 bin kişiyi kapsayacak. Chevron'un işten çıkarmaları, BP Plc ve Royal Dutch Shell Plc. gibi diğer büyük petrol şirketleri için bir öncü olabilir.





İş gücünde gidilen kısıntılar şimdiye kadar büyük ölçüde petrol sahası hizmetleri sektöründe ve Kuzey Amerikalı bağımsız üreticilerde görülmüştü.





CHEVRON: BU ZOR BİR KARAR





California merkezli şirketin dünkü açıklamasında "Chevron organizasyonel yapılarımızı verimliliği ve hedeflenen faaliyet seviyelerini yansıtacak şekilde düzenliyor. Bu zor bir karar ve düşünmeden yapmak istemiyoruz." dedi.





İşsizlik tüm dünyada yükseliyor, ancak özellikle enerji sektörü, petrol fiyatlarının tarihin en düşük seviyesine gerilemesi ile ağır hasar gördü.





ABD'de petrol ve doğal gaz sektöründe mart ayından bu yana toplamın yüzde 16'sına denk gelen yaklaşık 90 bin kişi işini kaybetti.





Sektör 2014-2016'da yaşanan petrol çöküşü esnasında çıkarılan çalışanın yaklaşık yarısını sadece iki ay içerisinde çıkardı.