6 bin yeni taksi plakasıyla ilgili yeni gelişme

UKOME, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı yeni 5 bin taksi düzenlemesini görüşmek üzere bugün toplandı. Toplantından önce yeni taksi sayısıyla ilgili teklif 6 bine çıkarıldı.







İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut’un başkanlık yaptığı toplantıya oy hakkı bulunan 11 İBB bürokratı ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 16 üye katıldı.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Pendik Belediyesi Meclis Üyesi Tarık Balyalı toplantıda alınan kararı, sosyal medya hesabından paylaştı: Teklif ‘6 bin yeni taksi plakası’ olarak komisyona sunuldu. 6 bin yeni taksi plakası teklifi UKOME tarafından kabul edilmedi. Teklif alt komisyona havale edildi ve bir dahaki UKOME toplantısında tekrar görüşülecek.





UKOME ÜYELERİ





* İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut

* İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir

* Ulaştırma Daire Başkanı Utku Cihan

* Fen İşleri Daire Başkanı Kasım Arısoy

* İETT Genel Müdür Temsilcisi Hamdi Alper Kolukısa

* İstanbul Şehir Hatları A.Ş. Temsilcisi Sinem Dedetaş

* Metro İstanbul A.Ş. Genel Müdür Temsilcisi Ali Fırat

* Ulaşım Koordinasyon Müdürü Erdal Yalçınkaya

* Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım

* Ulaşım Planlama Müdürü Utku Cihan

* 1. Hukuk Müşaviri Avukat Eren Sönmez

* İstanbul Emniyet Müdürlüğü Temsilcisi Ahmet Başeğmez

* Milli Savunma Bakanlığı 1. Ordu Komutanlığı Temsilcisi Adnan Şen

* İl Jandarma Komutanlığı Temsilcisi Hayati Selvi

* Sahil Güvenlik Komutanlığı Temsilcisi Tamer Alpul

* Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Temsilcisi Fikret Ergüven

* Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı Temsilcisi Suat Kaptanoğlu

* Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü Temsilcisi Kenan Fidan

* Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Temsilcisi Levent M. Meriçli

* Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü Temsilcisi Halil Şahin

* Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Temsilcisi Mevlüt Mert

* Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi Eyüp Aksu





NE OLMUŞTU?





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen hafta İstanbul’a 5 bin yeni sarı taksi kazandıracaklarını açıklayarak, şunlaır söylemişti:





“Kiralama modelini getiriyoruz. Taksinin sahibi, İBB olacak. Prensipleri var; elbise tek tip olacak, 3 vardiya çalışacak. Herkes istediği gibi hareket edemeyecek. Elektronik sistemle donatıyoruz bu 5 bin taksiyi. QR koduyla, İstanbulkart'la beraber taksi paranızı ödeyeceksiniz. Hem taksi eksiğini gidereceğiz hem de bir taksi modeliyle aslında piyasayı dengede tutacağız. Bir nevi İstanbul'a özgü taksi üretimine de start vermiş olacağız bu çalışmayla…”