Samanyolu Haber /Gündem / 6 Eylül'den beri kayıp olan Uğur Demirok’u MİT’in kaçırdığı ortaya çıktı /12 Kasım 2022 16:02

6 Eylül'den beri kayıp olan Uğur Demirok’u MİT’in kaçırdığı ortaya çıktı

2016’dan beri Azerbaycan’da yaşayan ve 6 Eylül’de ortadan kaybolan Türk vatandaşı Uğur Demirok’un MİT tarafından kaçırılarak Türkiye’ye getirildiği açıklandı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2016’dan bu yana Azerbaycan’da yaşayan 66 gündür kayıp olan Uğur Demirok’un kaçırılarak Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.

NURDAN DEMİROK: EŞİMİ SAĞLIKLI GÖRDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM
Aylardır eşinin bulunması için çalmadık kapı bırakmayan Nurdan Demirok, Bold Medya’ya açıklama yaptı. Eşinin dik durduğunu söyleyen Demirok, “Eşimi sağlıklı gördüm. Eşimden aylar sonra haber almaktan çok mutlu oldum. Destek olanlara çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Azerbaycan Emniyet’i Demirok’un 6 Eylül’de kendi adına alınmış bir biletle Türkiye’ye gittiğini iddia etmişti.

Azerbaycan Emniyeti’nin 6 Eylül’de kendi adına alınmış bir uçak biletiyle Ankara’ya gittiği bilgisini verdiği Demirok’un kaybolması üzerine HDP’li Gergerlioğlu, hakkında 2017’de Hizmet Hareketi'nde yönetici olduğu suçlamasıyla yakalama kararı bulunan Demirok’un kaçırılmış olabileceğini duyurmuştu.

Uğur Demirok’un Türkiye’de yaşayan ailesinin avukatı Bilal Kolbüken “Ailede Türkiye istihbaratı tarafından kaçırıldığı kanaati var. Ailenin kanaati hatalı olabilir; ancak bir yurttaşın 55 gündür ‘bulunamaması’ devletin ihmalini ortaya koymaktadır.” demişti.


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