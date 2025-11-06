Samanyolu Haber /Gündem / 6 gazeteci sabah operasyonu: 2 ayrı suçlamayla ifadeye çağrıldılar /06 Kasım 2025 10:26

6 gazeteci sabah operasyonu: 2 ayrı suçlamayla ifadeye çağrıldılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’ın ifadelerinin alınması talimatını verdi. Gazeteciler; “yalan bilgiyi alenen yayma” ve “suç örgütüne yardım” suçlamalarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verecek.

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’ın ifadelerinin alınması talimatını verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre gazeteciler; “yalan bilgiyi alenen yayma” ve “suç örgütüne yardım” suçlamalarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verecek.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca İmamoğlu Çıkar Amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Şüpheliler Soner YALÇIN, Şaban SEVİNÇ, Aslı AYDINTAŞBAŞ, Ruşen ÇAKIR, Yavuz OĞHAN ve Batuhan ÇOLAK'ın üzerilerine atılı Yalan Bilgiyi Alenen Yayma, Suç Örgütüne Yardım Etme suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir. İfade alma işlemleri Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."


