6. Geleneksel Barış Festivali New Jersey’de renkli görüntülere sahne oldu

Katılımcılar, farklı kültürlerden gelen sanatçıların sahne gösterileri ve interaktif stantlarla hem eğlendi hem de toplumlar arası dostluğun önemine bir kez daha şahitlik etti. Çocuklar için hazırlanan özel aktiviteler ise festivale aileler tarafından yoğun ilgi gösterilmesini sağladı.









Peace Islands Institute, festivali mümkün kılan 23 partner kuruluşa ve tüm destekçilere teşekkür ederken, ayrıca programa katılarak anlamlı konuşmalar yapan New Jersey Eyalet Meclisi Üyesi Shama Haider’a da özel bir teşekkür sundu. Haider’in varlığı, birlik, diyalog ve kamu hizmetinin toplumları nasıl daha güçlü kıldığının altını çizdi.









Festival, PII üyeleri, gönüllüleri, bağışçıları ve dostlarının katkılarıyla gerçekleşti. Bu destek, toplumların diyalog ve paylaşım aracılığıyla barış adına somut adımlar atabileceğinin en güzel örneği oldu.









Festival, sahne performansları, kültürel standlar, lezzetli yiyecekler, çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler ve diyalog odaklı buluşmalar ile “çeşitlilik içinde birlik” mesajını güçlü bir şekilde yansıttı.Peace Islands Institute, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:“Barış Festivali, toplum ruhunun ve birlikte yaşama kültürünün kutlandığı bir sahnedir. Farklı dil, din ve kültürlerden insanlar bir araya gelerek barışın, dostluğun ve diyalogun somut olarak nasıl yaşanabileceğini bizlere gösteriyor.”