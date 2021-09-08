6 gol yiyen Türkiye’yi taraftarlar sahada yalnız bıraktı

NURULLAH KAYA- SAMANYOLUHABER.COM







Maçın en ilginç yanı ise daha maç bitmeden Türkiye’yi destekleyen trübündeki taraftarların stadyumu terketmesi oldu. ‘Canımız kanımız sana feda olsun’ diye sahaları inleten, galibiyet olduğunda Avrupa sokaklarında gece yarısı ortalığı birbirine katan Ay-Yıldızlı taraftarlar takımlarının malup olacaklarını anlayınca gemiyi ilk terkedenler misali daha maçın bitimine 12 dakika kala stadyumdan ayrıldılar. Avrupa’nın farklı ülkelerinden Hollanda’ya gidip Türkiye’yi destekleyen tarftarların bu yaklaşımını sosyolojik ve psikolojik olarak iyi analiz etmek gerekiyor. ‘İyi günle seninleyim kötü günde ise sana güle güle’ yaklaşımı aslında son yıllarda Türkiye’de hemen her konuda benzerlik gösteriyor. Maçtaki detaylara dönecek olursak oyunun yıldızı, tam 3 gol atan Hollandalı futbolcu Memphis Depay oldu. Hollanda’nın ev sahipliğinde oynana maçta çok kötü bir performans sergileyen Türkiye, kupada gelecek maçlar adına umut vermedi. İki ay önceki Avrupa Şampiyonası’nda çok kötü bir performans sergileyen Ay-Yıldızlı futbolcuların hala bir toparlanma yaşayamadıkları görüldü. Maçın ilk yarısında Çağlar Söyüncü’nün kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakması ise hezimetin adeta tuzu biberi oldu. Topla oynama oranı Hollanda’nın % 70’lerdeyken Türkiye’nin bu oran % 30-32’lerde kaldı. Hollandalı oyuncular, çok isabetli paslar yaparak oyunun kontrolünü elinde tuttu. Portakallar yaptıkları pasların isabet oranı yüzde 90-95 arasında değişti. Yenilen gollerde Türkiye’nin hatalı pasları önemli paya sahip oldu.









Sahada daha oyunun ilk saniyelerinde düzgün pozisyon alamayan Türkiye, 55. saniyede Memphis Depay’ın asistiyle buluşan Davy Klaassen’in golüyle sarsıldı. Golün şokuyla nasıl toparlayacağını anlayaman Türkiye, oyunda poziyon üretme gayretine girmek isterken Portakallar çoktan oyunun kontrolünü eline almıştı. 14. dakikada Orkun Kökçü, sarı kart gördü ve bir dahaki maçta oynama şansını kaybetti. 16. dakikada Memphis Depay, farkı ikiye çıkardı.

Maça ağırlığını koyamayan Türkiye kalesine atak yapan rakibini püskürtmeyi bir türlü başaramadı. Depay’ın kalemizdeki tehlikeli pozisyonları devam etti. 36. dakikada Söyüncü’nün yaptığı faulle Hollanda penaltı kazandı, Söyüncü sarı kart aldı. Penaltı noktasına geçen Depay, takımın 3. golünü filelerle buluşturdu. Bu golden sonra Türkiye Milli Takımı, moral olarak çöktü. Maçın 44. dakikasında yaptığı faulden kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü, takımını 10 kişi bıraktı. Söyüncü, Şenol Güneş, ikinci yarıda bazı değişikler yaparak oyundaki farkın daha fazla açılmasına engel olmaya çalıştı. Ancak çok bir işe yaramadı. Maçın 54. dakikasında Hollanda, sol kanattan geliştirdiği atakla Memphis Depay 4. golünü attı. Maçta adeta gol makinasına dönene Memphis kendisinin 3. takımının 4. golünü atmış oldu.









58. dakikada Ozan Kabak sarı kart gören diğer bir oyuncu oldu. 80. dakikada Guus Til takımının 5. golünü attı. Bu golden sonra takımlarını desteklemeye gelen gurbetcilerin büyük bir kısmı stadyumu terketti. 90. dakikada Malen, Hollanda’nın 6. golünü tabelaya yazdıran isim oldu. Türkiye’nin tek golü ise Hollanda kalesi önünde yaşanan karışıklığı iyi değerlendiren Cengiz Ünder’den geldi. Maç 6-1 sona erdi.



