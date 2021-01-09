6 golle gelen 3 puan

Son iki maçında kazanamayan Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti. Mbaye Diagne bu sezon en erken gol rekorunu kırarken, Belhanda da Türkiye kariyerinde ilk kez bir maçta üç gol rekoruna imza attı.





Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ni ağırladı. Ligde oynadığı son iki maçta kazanamayan ve 1 puan toplayabilen Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında gol oldu yağdı. Sarı-kırmızılı ekip sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.





EN ERKEN GOL REKORU





Galatasaray maçtaki ilk atağında golü buldu. 27. saniyede Mbaye Diagne takımını 1-0'lık üstünlüğe taşırken bu gol, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti.





Perdeyi erken açan Galatasaray'da goller üst üste geldi. 30. dakikada Younes Belhanda skoru 2-0 yaparken Faslı futbolcu 44. ve 45+2. dakikalarda attığı gollerle üç gol birden (hat-trick) attı.





Galatasaray soyunma odasına 4-0'lık üstünlükle giderken Belhanda da Türkiye kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Faslı futbolcu ayrıca kariyerinde en son 2013 yılında Dinamo Kiev formasıyla hat-trick yapmıştı.





İKİNCİ YARIDA DA GOL YAĞMURU





Galatasaray'ın golleri ikinci yarıda da devam etti. 64. dakikada Oğulcan Çağlayan takımının beşinci golünü attı. 67. dakikada ise kaleci Übeyd Adıyaman'ın Kerem Aktürkoğlu'na müdahalesi sonrası penaltı düdüğü çaldı ve Ryan Babel'in vuruşu golle sonuçlandı.





Galatasaray sahadan 6-0'lık farklı galibiyetle ayrılırken puanını da 33'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı.