Samanyolu Haber /Gündem / 6 il daha afet bölgesi ilan edildi /03 Nisan 2023 16:37

6 il daha afet bölgesi ilan edildi

Maraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle Bingöl, Kayseri, Mardin, Dersim, Niğde, Batman da afet bölgesi ilan edildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem felaketinde Bingöl, Kayseri, Mardin, Dersim, Niğde ve Batman'da binaların hasar gördüğü bazı yerleşim yerlerinin de 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak kabul edildiğini açıkladı.

AFAD tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine, 11 ilimiz ve Sivas ili Gürün ilçemiz Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak kabul edilmiştir.

Söz konusu depremler 11 ilimiz dışındaki bazı illerimizi de etkilemiş olup, hasar tespit çalışmaları neticesinde;

Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerimizde yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edilmiştir.

Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edilmiştir."
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