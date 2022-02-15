6 ilde ByLock operasyonu: 8 gözaltı

Afyonkarahisar merkezli 6 ilde Hizmet Hareketi mensubu olduğu iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda farklı mesleklerden 8 kişi gözaltına alındı.







Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2008-2016 yılları arasında Afyonkarahisar Polis Okulunda eğitim gören öğrencilerden sorumlu olduğu iddia edilen 8 kişiye yönelik yakalama kararı çıkarıldı.





İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Manisa ve Rize’deki belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.





Bazılarının ByLock kullandığı öne sürülen 8 kişi arasında öğretim görevlisi, fizyoterapist, özel sektörde öğretmen ve mühendis olan isimlerin olduğu öğrenildi.

