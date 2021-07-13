Samanyolu Haber /Gündem / Yine askeri öğrencilere cadı avı: 27 gözaltı kararı /13 Temmuz 2021 11:06

Yine askeri öğrencilere cadı avı: 27 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen cadı avı operasyonunda 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 18'i gözaltına alındı.

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İstanbul'daki sözde ankesör soruşturması kapsamında tamamı 15 Temmuz'da askeri lise öğrencisi olan 27 genç hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda 6 ilde 18 eski Kuleli askeri lise öğrencisi gözaltına alındı. 9 kişiye ise ulaşılamadı.

Dün de Türkiye genelinde eski askeri liselilere yönelik operasyon düzenlenmiş, 200'den fazla genç gözaltına alınmıştı. Öğrencilerin darbe girişimi sırasında reşit olmadığı bilinirken yıllardır bekleyen dosyaların, çocukların 18 yaşını geçtikten sonra raftan indirildiği öne sürülüyor.
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