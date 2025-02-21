Samanyolu Haber /Politika / DİKKAT: 6 ilde taşıtlara trafik yasağı geldi /21 Şubat 2025 11:54

DİKKAT: 6 ilde taşıtlara trafik yasağı geldi

Ulaşırma ve Altyapı Bakanlığı, 6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı geldiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Açıklama şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 21 Şubat 2025 Cuma günü (bugün) öğle saatlerinden itibaren Bolu ile Karabük'ün batısında, İstanbul'da ise bugün ve yarın için kuvvetli kar yağışı beklendiği ve yağışın pazar günü öğle saatlerine kadar devam edeceği duyurulmuştur.

Kritik yol kesimlerinde trafik akışında olumsuzlukların yaşanmaması için, tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç; kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların 21 Şubat Cuma günü (bugün) saat 13.00 ile 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 arasında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde, D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında seyirlerine izin verilmeyecektir."
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