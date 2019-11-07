Samanyolu Haber /Gündem / 6.Kişide de aynı tiyatro: Eşi Gökhan Türkmen’le görüştü /07 Kasım 2019 18:40

6.Kişide de aynı tiyatro: Eşi Gökhan Türkmen’le görüştü

Kaçırıldıktan 9 ay sonra Emniyet’te bulunan Türkmen’le eşi ilk kez görüştü. Tepkiler aynı: Avukat istemiyorum, tweet atma, şikayetlerini geri çek…

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Tarım Bakanlığı’na bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nda (TKDK) memur olarak çalışan Gökhan Türkmen, 7 Şubat 2019’da zorla kaybedildi.

Siyah Transporter’la MİT tarafından kaçırılan mağdurlardan biri olan Gökhan Türkmen, 9 ay sonra 5 Kasım’da Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde ortaya çıktı.

Eşi, Türkmen’in bulunduğunu Emniyet’ten gelen haberle öğrendi. Antalya’dan Ankara’ya gönderilen Gökhan Türkmen’le eşi bugün ilk kez görüşebildi. Gökhan Türkmen’le ilgili gelişmelerin paylaşıldığı hesaptan ilk bilgileri veren eşi, “Aşırı zayıflamıştı. Elleri aşırı beyazdı. Diğerlerinin dediklerini dedi. Tweeter paylaşımı yapma, başvuruları geri çek, avukat istemiyorum vs…” bilgisini paylaştı.

KAÇIRILANLARIN TAMAMI AYNI ŞEYİ SÖYLEDİLER

Şubat ayında 6 kişi zorla kaybedildi. Aylar sonra ortaya çıkan kurbanların tamamı aşırı zayıflamış ve korkmuş halde Emniyet’te ortaya çıktı. Eşleriyle ilk görüşmelerinde hepsi aynı şeyi söyledi: “Avukat istemiyoruz, twitterdan paylaşım yapmayı durdur, uluslararası mahkemelere başvurularını geri çek”

Yasin Ugan, Özgür Kaya, Salim Zeybek, Erkan Irmak, Mustafa Yılmaz ve Gökhan Türkmen kaçırılan 6 kişiydi.

Kaçırılanların MİT’e ait “Çiftlik” olarak bilinen Ankara Marşandiz’deki Özel Operasyonlar Başkanlığı’nda tutuldukları ve ağır işkence gördükleri belirtiliyor. İşkenceyle geçen ayların ardından, kurbanlar vücutlarındaki izler iyileştikten sonra Emniyet’e teslim ediliyorlar. Kurbanların hepsi daha önce imzalatılan ifadeleri kabul ediyor.
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