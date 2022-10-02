6’lı Masa’dan 'birlik' videosu: #bizkazanacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Liderler Buluşması’nda bir araya geldi.







Saat 14.00’te başlayan toplantı öncesi partilerinin Twitter hesaplarından #bizkazanacağız etiketiyle bir video paylaşıldı. Basına kapalı toplantı sonrasında yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Videoda liderlerin şu ifadeleri yer aldı.





DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Bu seçim 7'den 70'e tüm Türkiye kazanacak.





Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Herkes için demokrasi diyoruz, herkes için hukuk diyoruz, herkes için zenginlik diyoruz.





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: 85 milyonu tek bir yumruk yapmaya geliyoruz.





Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: İnsanımızın derdini görmezden, duymazdan gelen bu iktidar, gidiyor arkadaşlar.





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Hiç merak etmeyin. Sandıkla gelenler, sandıkla gidecekler.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: İnadına barış diyeceğiz. İnadına birliktelik diyeceğiz. İnadına kucaklaşma diyeceğiz. İnadına, demokrasiye inanmayanları sandık yoluyla göndereceğiz.