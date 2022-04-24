6 muhalif lider bir kez daha bir arada

BEŞ LİDER DEMOKRAT PARTİ'DE







Parlamenter sisteme dönüşü savunan altı muhalif partinin genel başkanları iftar yemeğinde bir araya geldi. Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın konuklarını ağırladığı bir iftar yemeğinde liderlerindaha önce üzerinde uzlaşılan parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası ile seçim güvenliği olduğu aktarıldı. Söz konusu altı partinin lideri daha önce üzerinde anlaştıkları 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakatına da imza koymuştu.CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları bugün üçüncü kez bir araya geldi.Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın konuklarını ağırladığı iftar yemeğinde bir araya gelen liderler, DEVA Partisi’nin Ankara’daki genel merkezinde yapılan ikinci toplantıdan 27 gün sonra 3. görüşmeyi gerçekleştiriyor.Altılı masanın gündemine daha önce üzerinde uzlaşılan parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası ile "seçim güvenliği" var.Yeni seçim yasasına dönük ittifak ve seçim işbirliği formüllerinin de konuşulması beklenen toplantıda iktidarın göçmen politikası, dış politikadaki gelişmeler ve ekonomi de gündem maddeleri arasında bulunuyor.Toplantı sonrasında, liderlerin alınan kararları yayınlayacakları ortak deklarasyonla kamuoyuna duyurması bekleniyor.Altılı masanın üçüncü toplantısına saat 19.15 itibariyle gelen liderleri Gültekin Uysal, Genel Merkez'in girişinde karşıladı.DP Genel Merkezi'ne ilk giden lider CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Daha sonra toplantıya sırasıyla DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gitti.