6 liderden seçim gecesi için ortak karar

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi Zeynep Babacan ile birlikte oyunu kullandı. Babacan, seçim sonuçlarını 21:00'den sonra CHP Genel Merkezi'nde takip edeceklerini duyurdu.







Babacan, "Seçimler demokrasinin bayramıdır. Bugün bayram günümüz. Halkımızın egemenliğini ilan ettiği bir gün. Seçimler çok önemli ama iki seçim arasında istişareyle yönetilince demokrasi önemli. Basın özgürlüğü ile anlamlı. Bu seçimlerin bütün dünyada demokrasi özlemi çeken herkes için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.





Babacan, "Seçim sonuçlarını belli bir saate kadar kendi arkadaşlarımızla takip ederiz. 21:00'den sonra Sayın Kılıçdaroğlu ve genel başkanlar ile takip etme kararı aldık. 21:00'den sonra ben de CHP Genel Merkezi'ne geçeceğim" diye konuştu.







