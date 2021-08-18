Samanyolu Haber /Gündem / 6 milyon’a millet kıraathanesi; Ballı ihale yine AKP’liye /18 Ağustos 2021 11:22

6 milyon’a millet kıraathanesi; Ballı ihale yine AKP’liye

Ankara’da AKP’li Mamak Belediyesi’nin Millet Kıraathanesi ihalesi, yine bir AKP’li isme gitti. 6 milyon 94 bin TL’lik sözleşmeyi imzalayan Osman Özdemir’in AKP Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç yıl önce “Kitap, kek, çay bedava” sözleriyle Millet Kıraathaneleri projesini duyurmuş ve bu kapsamda belediyelerin seferber olmasını istemişti. Ankara’da Mamak Belediyesi de bu doğrultuda 4 Mayıs 2021 tarihinde Millet Kıraathanesi yapımı için ihaleye çıktı. “Muhtelif Mahallelerde Millet Kıraathanesi, Kütüphane Yapılması ve Kültürel Tesislerin Tadilat İnşaatı” açılan ihalede sekiz inşaat firması, ihale dokümanını satın aldı.

6 milyon TL’lik sözleşme imzalandı

Yalnızca iki firmanın teklif verdiği ve tekliflerden birinin geçerli sayıldığı ihale sonucunda belediye iştiraki olan Mabel Mamak Turizm İnşaat Çiçekçilik AŞ ve AKP Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Osman Özdemir’le sözleşme imzalandı. 6 milyon 94 bin TL’lik sözleşme kapsamında Mamak’ta 9 farklı mahalleye Millet Kıraathanesi inşa edilecek.

Projede “yazar kasa” detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kıraathaneleri için “Kek, çay bedava” demiş ancak daha sonra İstanbul’da açılan kıraathanelerde kek ve çay parayla satılmaya başlamıştı. Mamak Belediyesi’nin ihale şartnamesinde yayınladığı çizimlerde de kıraathane içine yapılması planlanan fırındaki yazar kasa detayı dikkati çekti. Yazar kasa detayı, Mamak’ta inşa edilecek olan Millet Kıraathanelerinde de kek ve çayın parayla satılacağı yorumlarına yol açtı. Mamak Belediyesi, geçtiğimiz yıl da internet sitesinden “Millet Kıraathanesi” notuyla bir konteynerin fotoğrafını paylaşmış, bu paylaşım sosyal medyada tartışılmıştı.
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