Samanyolu Haber /Gündem / 6 muhalefet partisi 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' için bir araya geldi /06 Ekim 2021 09:46

6 muhalefet partisi 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' için bir araya geldi

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'i görüşmek için üçüncü kez biraraya geldi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİP Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Deva Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün Meclis'te bir araya geldi.

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" önerisi için buluşan partiler adına toplantı sonrası İYİP Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem bir açıklama yaptı.

"Bugünkü toplantının çerçevesi bundan sonraki çalışmalarımızı hangi yönde yapacağımız hangi başlıklar altında yapacağımız konusunda toplandık. Çok verimli bir çalışmaydı" diyen Erdem, Bundan sonra her Salı yine bu saatlerde, yine bu Meclis’in salonlarında toplanmaya devam edeceğiz. Ve de büyük bir hevesle ve gayretle bu çalışmaları sürdüreceğiz. Bir tek önümüzdeki hafta bir ayrı programdan dolayı çarşamba günü toplanacağız. Ana başlıklarımızın ne olduğuna baktık. Ne kadar zaman dilimi içinde bitirebileceğimize ilişkin bir görüşmemiz oldu. Ortak ilkelerde aynı şeyleri düşünüyoruz. O ortak ilkelerin içindeki en önemli şeyleri bütün olarak hazırlayıp genel başkanlarımızın önüne sunacağız" ifadesini kullandı.

Erdem, nihai metnin yılbaşını bulabileceğini söyledi.
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