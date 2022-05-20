Halk TV'de Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın sorularını cevaplandıran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim güvenliği ve Türkiye gündemiyle ilgili konuştu.





Millet İttifakı bileşenlerini hatırlatarak "Bizim insanımızın eksik kaldığı yerlerde diğer partilerin unsurları da yardım edecek. 6 partiyiz, sandığa tek kişi yerine 3 kişi koyacağız." ifadelerini kullandı.



cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre "Sopalı seçimleri isteseler de uygulamaya geçiremezler. İstenir ancak bugünün Türkiye'sinde isteseler de bu milletin iradesi karşısında bunu gerçekleştiremezler. Bunu İstanbul seçimlerinde denediler, Osmanlı tokadını çift yediler. "Sopalı seçimleri isteseler de uygulamaya geçiremezler. İstenir ancak bugünün Türkiye'sinde isteseler de bu milletin iradesi karşısında bunu gerçekleştiremezler. Bunu İstanbul seçimlerinde denediler, Osmanlı tokadını çift yediler.

SEÇİM GÜVENLİĞİ VE OY ORANI





"KASIM'A DA HAZIRIZ 2023'E DE"





Gitmemek için her türlü oyunbozanlığı yapmaya kalkışabilirler. Tüm hile ve hurdalar sandık başında yapılır. 27 yıldır şahitleriz biz. Sandığı iyi korursanız, başından ayrılmazsanız, ıslak imzalı tutanağı alıncaya kadar görevi yerine getirirseniz, bunun sonucunu tartışamazsınız.Cirleklik yapma derler Anadolu'da. Oyunbozanlık demektir. Bir de zır zır ağlama anlamında söylenir. Bunlar yapılabilinir. Bu iktidar bunlara tebessüm eder. Bize düşen bunları boşa çıkarmaktır.6 masadaki tüm partiler çalışıyor. Seçim ve sandık güvenliği için komisyon kuruldu. Siyasi partilerin eğittiği insanlar var. Sandık başkanları açısından eksiğimiz var ama özellikle büyükşehirleri hızla tamamlıyoruz.Bizim insanımızın eksik kaldığı yerlerde diğer partilerin unsurları da yardım edecek. 6 partiyiz, sandığa tek kişi yerine 3 kişi koyacağız.Özel bir çalışma yapmadığımız 7 şirkete aboneyiz. Abone olduğumuz şirketlerin ortalaması Nisan ayı için yüzde 18. Haziran sonu yüzde 20'yi net göreceğiz.Silivri soğuktur diye korkutuyorlar, babanı işten atarlar diye korkutuyor. Yolda yürürken abuk sabuk adamlar çıkar telefonunu diyebiliyor. Bu arkadaşlar gidiyor. Gidiyor deyip rehavete kapılmaya gerek yok. Çalışmaya devam. AKP'den kopan seçmenlerden 6'lı masadaki bir partiye gitmesi mümkün.Cahit Özkan'ın "Yüzde 75 oy alacağız" sözünü hatırlatılması üzerine Akşener:"Son zamanlarda AKP'ye ve Erdoğan'a verilen zararı kendi insanı oluşturuyor. Hukuk fakültesi mezunu bir arkadaş. Üniversite mezunu. Yüzde 75 diyor. İnsan biraz matematik bilir. Vatandaşa hakaret."Baskın seçim ihtimali üzerine Akşener: "Önceden öyle öngörülerim vardı. Ancak Sayın Erdoğan'ın vatandaştan koptuğunu, atacağı adımı tahmin etmekte zorlandığını görüyorum. Kasım'da da hazırız, 2023'te de hazırız." dedi.Eylül ayında "Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım" dedim. Adaylık üzerine o kadar konuşuluyor ki bu ucube sistem unutuluyor. Sistemi değiştirme üzerine odaklanmamız gerekiyor. 24 Haziran'da millet ittifakının 3 partisinin adayı oldu. Heyecan birbirimizin üstünde toplandı ve seçmene yansıdı. Tek aday ile gidilmesinin doğru olacağına inanıyorum.